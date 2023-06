Líderes de partidos ‘independentes’ recusam convite de Lula, e Planalto cancela agenda

Representantes do Republicanos, Progressistas e do Partido Liberal avisaram que não iriam comparecer; aliados minimizam recusa e culpam ‘esvaziamento’ da Câmara

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, participa da Inauguração do Edifício do Laboratório da UFABC, em 02/06/2023



O encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com lideranças da Câmara dos Deputados foi desmarcada após líderes de partidos “independentes” recusarem o convite. Como o site da Jovem Pan antecipou, sem uma pauta definida, a expectativa era que o mandatário se reunisse por volta das 17 horas com líderes partidários no Palácio do Planalto. No entanto, representantes do Republicanos, Progressistas e do Partido Liberal avisaram que não iriam comparecer, levando ao cancelamento ao encontro. Entre os governistas, a justificativa para o não comparecimento dos líderes partidários, inclusive do próprio PSB – legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin – é o feriado prolongado. Segundo aliados de Lula, há poucos deputados em Brasília e, com a decisão do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), de liberar as atividades legislativas de forma virtual, houve o “esvaziamento” do Congresso Nacional.

Lula usaria o encontro desta segunda-feira, 5, para agradecer pelo apoio para aprovação da MP dos Ministérios, bem como para ampliar o diálogo e melhorar a articulação. No total, PP, PL e Republicanos, considerados os partidos “independentes” da Câmara, entregaram mais de 70 votos a favor da MP dos Ministérios, aprovada na última quarta-feira, 31, na Casa legislativa. O presidente da Republica chegou a admitir que o Palácio do Planalto correu o risco de ser derrotado no âmbito da análise da Medida Provisória. Para conseguir consolidar maioria favorável ao texto, coube a Lula encabeçar as negociações e a liberar R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares em um único dia, evitando a derrota.

A proposta de encontro com os líderes nesta segunda também surgiu horas após a reunião entre Lula e Arthur Lira. Eles se encontraram para um café da manhã no Palácio da Alvorada. A agenda não constava na lista de compromissos oficiais do mandatário, assim como o encontro com as lideranças. Na reunião, Lira teria dito que “a paciência da Câmara está no limite”, citando a não liberação de emendas, inclusive as impositivas, nos prazos acordados, o que reforçaria a necessidade de um encontro do mandatário com os partidos. Agora, a expectativa é que a agenda com os líderes possa acontecer na próxima semana, mas não há confirmação se PP, PL e Republicanos vão comparecer.