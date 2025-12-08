União Brasil expulsa Celso Sabino

Partido decidiu desfiliar o ministro em razão da sua permanência na pasta mesmo com o rompimento da sigla com governo Lula

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Expulsão do partido não afeta o mandato do ministro na Câmara dos Deputados



O União Brasil decidiu nesta segunda-feira (8) expulsar o ministro do Turismo, Celso Sabino. O partido explicou em nota que a desfiliação se deu pela permanência de Sabino no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A sigla determinou em setembro que seus filiados em cargos no Executivo deixassem seus postos. O não cumprimento da decisão poderia implicar em “infidelidade partidária”.

Ainda em setembro, o União Brasil rompeu com o governo Lula.

Segundo próprio Sabino, ele entregou sua carta de demissão ao chefe do Executivo. No entanto, ainda de acordo com o ministro, Lula pediu para que ele permanecesse no cargo por causa da COP30 (Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas), realizada em novembro, em Belém (PA).

O ministro manifestou em outubro que iria permanecer à frente da pasta. À época, afirmou que seria “covardia” deixar o governo.

Desde então, Sabino estava afastado do União Brasil. Em novembro, o Conselho de Ética da sigla decidiu pela desfiliação do ministro e encaminhou parecer ao setor executivo do partido.

Sabino também é deputado federal, eleito pelo Pará. Foi licenciado do cargo quando assumiu o Ministério do Turismo em agosto de 2023. Conforme determina o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a expulsão do União Brasil não afeta o seu segundo mandato na Câmara dos Deputados.