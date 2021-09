‘Vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera’, diz Pacheco sobre declaração de Bolsonaro

Presidente do Senado comentou a manifestação do chefe do Executivo defendeu respeito entre os Poderes

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Pacheco comentou declaração do presidente



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a declaração à nação divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nesta quinta-feira, 9, vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera. No texto, o chefe do Executivo recuou e disse que nunca teve “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes” e que suas palavras, “por vezes contundentes, decorrem do calor do momento”. Em sua conta do Twitter, Pacheco comentou a manifestação do presidente e defendeu o respeito entre os Poderes. “A declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro, afirmando inclusive que a ‘harmonia entre os Poderes é uma determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar’, vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera”, escreveu o presidente do Senado. “Respeito entre os Poderes, obediência à Constituição e compromisso de trabalho árduo em favor do desenvolvimento do país. É disso que o Brasil precisa e que vamos continuar defendendo”, completou.