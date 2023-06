‘Vai durar um mês’, comenta Lula sobre período do programa de desconto para carros populares

Presidente fez referência a uma estimativa divulgada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) de que a iniciativa do governo deve durar pouco, pois se encerra quando os recursos disponíveis se esgotarem

Reprodução/YouTube/Lula Na estreia do 'Conversa com o Presidente', Lula (PT) comentou a alta demanda do programa de incentivo à compra de carros populares



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estreou o programa “Conversa com o presidente” na manhã desta terça-feira. A live semanal foi transmitida em todas as redes sociais do petista e do governo. A ideia de uma transmissão ao vivo periódica é uma espécie de reedição das lives feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha o hábito de se comunicar diretamente com apoiadores às quintas-feiras. No formato que tenta simular um bate-papo informal, conduzido pelo jornalista Marcos Uchôa, Lula falou sobre o programa de desconto para carros populares. A iniciativa, que traz descontos ao consumidor, foi desenhada pelo Ministério do Desenvolvimento, em parceria com o Ministério da Fazenda e destina R$ 1,5 bilhão para duas frentes, sendo R$ 500 milhões para os automóveis de passeio e R$ 1 bilhão para a troca de ônibus e caminhões. “Então veja, reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo uma notícia hoje que, já vai durar um mês e vai acabar o programa”, comentou o presidente.

Lula fez referência a uma estimativa divulgada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A expectativa da representante das montadoras é de que a iniciativa, que passou a valer na semana passada, não deve durar mais de um mês pois, quando os recursos disponíveis se esgotarem (R$ 1,5 bilhão), o programa acaba. Serão contemplados veículos com valor de mercado até R$ 120 mil, resultando em descontos que vão de R$ 2 mil a R$ 8 mil para os carros novos. Poderá haver ainda outros descontos, a critério exclusivo de montadoras e concessionárias. O comentário do presidente a respeito do programa de incentivo à compra de carros populares foi dado juntamente com a divulgação do programa do governo de renegociação de dívidas.

“Estamos preocupados em encontrar uma saída para 72 milhões de brasileiros e brasileiras que devem alguma coisa, que estão com o nome no Serasa. Queremos ajudar essa gente, por isso estamos com um programa chamado Desenrola, porque queremos desenrolar! Prometemos durante a campanha e vamos garantir para o povo. Encontrar um jeito de limpar o nome da pessoa para ela voltar à normalidade”, prometeu. No fim, o “Conversa com o Presidente” contou com uma estreia tímida e chegou a obter um pico de 6 mil pessoas simultâneas na conta do YouTube presidencial. Ao final da transmissão, a conversa tinha sido vista por 12 mil usuários da plataforma de vídeos. Audiência bastante inferior às centenas de milhares de visualizações simultâneas que Bolsonaro já chegou a obter em suas lives.