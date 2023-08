Valdemar Costa Neto publica vídeo de apoio a Bolsonaro

Em meio a operação da PF no caso de negociação de jóias, presidente do PL afirma que correligionário ‘é o maior líder que o Brasil já conheceu’

MATEUS BONOMI//AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO O presidente do Partido Liberal do Brasil, Valdemar Costa Neto



Em meio ao caso das jóias, o presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, publicou nesta segunda-feira, 14, um vídeo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro nas suas redes sociais. No registro, Valdemar chama Bolsonaro de “maior líder que o Brasil já conheceu” e afirma que ele pode contar com a sigla. Na gravação, que tem quase dois minutos de duração, ele expõe o que considera ações positivas do mandato do ex-presidente. “Vamos sempre tratá-lo como presidente de honra do nosso partido. Sempre estaremos do seu lado. Muita gente não compreende que o Bolsonaro é um líder que veio para ficar”. “Por ele ser uma pessoa séria, autêntica, talvez seja incompreendido. O Bolsonaro é o maior líder que o Brasil já conheceu”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Valdemar Costa Neto (@valdemarcostaoficial)

Há em curso uma operação que apura suposto desvio de jóias, que foram presentes de autoridades de outros países à Bolsonaro. Na última sexta-feira, 11, ocorreu uma busca e apreensão comandada pela Polícia Federal. A instituição pediu, inclusive, quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente e sua esposa, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. O cumprimento da solicitação cabe ao ministro Alexandre de Moraes.