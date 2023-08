Sindicato suspende greve, e metrô vai funcionar em São Paulo nesta terça-feira

Categoria optou pela suspensão após o adiamento do edital de terceirização da manutenção dos trens do monotrilho por 45 dias, que deverá ocorrer em outubro

Márcia Alves/Metrô SP Metroviários decidem suspender greve marcada para esta terça-feira



O Sindicato dos Metroviários de São Paulo decidiu suspender a greve da categoria que poderia ocorrer nesta terça-feira, 15. A decisão foi tomada após assembleia realizada hoje na sede da entidade. A categoria optou pela suspensão após o adiamento do edital de terceirização da manutenção dos trens do monotrilho por 45 dias. O pregão estava agendado para o dia 28 de agosto. Agora, ocorrerá em uma nova data, no mês de outubro. Com isso, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata funcionarão normalmente nesta terça. O sindicato informou ainda que o recuo do Estado “foi provocado pela mobilização da categoria, que deve continuar”.

Os metroviários se manifestaram contra a terceirização da manutenção da Linha 15 -Prata do monotrilho e contra a privatização das linhas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), além da privatização da Sabesp. A categoria havia informado que aceitaria trabalhar com todas as catracas liberadas, como uma forma de “não prejudicar a população e manifestar a luta contra a terceirização e a privatização”. A entidade criticou as constantes falhas ocorridas nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, destacando que os passageiros “são prejudicados constantemente com atrasos, falhas e graves acidentes”. O Metrô havia informado em nota que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) concedeu uma liminar para garantir o funcionamento mesmo se houvesse greve. A decisão previa o funcionamento de 70% dos serviços no horário de pico, das 6h às 9h e das 16h às 19h, além de 30% nos demais horários, sob pena de multa diária de R$ 100 mil ao sindicato em caso de descumprimento.

As linhas operadas pelo Metrô vão funcionar normalmente nesta terça-feira, dia 15/08 pic.twitter.com/VOnczJnSdr — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) August 15, 2023