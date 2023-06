Valdemar critica julgamento do TSE contra Bolsonaro e diz: ‘É nosso candidato para 2026’

Líder do PL criticou o processo enfrentado pelo ex-presidente e o classificou como ‘injustiça’

Reprodução/Jovem Pan News Líder do PL defende Jair Bolsonaro



O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um trecho de um vídeo, exibido no programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan News, Costa Neto garantiu que Bolsonaro será candidato à Presidência da República, em 2026, pela sigla, e criticou o julgamento contra o ex-presidente que pode o torná-lo inelegível. Bolsonaro é julgado por questionamentos referentes ao processo eleitoral, sem apresentar provas, durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. O presidente do PL classifica o julgamento como injustiça. “Não vamos admitir injustiça com nosso capitão. Não acredito que um presidente da República fique inelegível pelo que ele falou. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. O Bolsonaro vai seguir firme e tenho convicção que será nosso candidato. Todos nós precisamos entender que nossos adversários estão lá fora. Estão culpando espaços da esquerda. Este é o momento em que todos nós precisamos nos unir”, disse Costa Neto.

Bolsonaro é acusado de uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político. O julgamento pode se estender até a próxima semana, já que o caso poderá ser analisado também nos dias 27 e 29. Ele é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).