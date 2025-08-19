Jovem Pan > Notícias > Política > Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Projeto tem sido priorizado pelo presidente da Câmara, após a viralização de denúncias do influenciador Felca sobre o assunto; na quarta-feira (20), a Casa realizará uma comissão geral com especialistas para discutir o tema

  • Por Jovem Pan
  • 19/08/2025 12h26
  • BlueSky
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Hugo Motta As declarações ocorreram na entrada da reunião de líderes partidários, pela manhã

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que seja levado ao plenário nesta terça-feira (19), um requerimento de urgência para o projeto relacionado à adultização de crianças. As declarações ocorreram na entrada da reunião de líderes partidários, pela manhã. “Vamos defender que a urgência seja votada ainda no dia de hoje e que amanhã (quarta-feira, 20), após a comissão geral, o plenário possa deliberar sobre o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado”, declarou. O PL 2628/2022 está sob a relatoria do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). A proposta, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O projeto tem sido priorizado pelo presidente da Câmara, após a viralização de denúncias do influenciador Felca sobre o assunto. Na quarta-feira, 20, a Câmara realizará uma comissão geral com especialistas para discutir o tema.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Leia também

Lula ensaia aproximação com a direita sul-americana em meio a pressão de Trump e busca por novos aliados
'Com todo respeito a Caiado, Zema e Ratinho, Tarcísio é inspiração', diz Nunes
Fagundes destaca decisão do Cade que suspende moratória da soja e reforça pressão por fim definitivo
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >