Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta

Projeto tem sido priorizado pelo presidente da Câmara, após a viralização de denúncias do influenciador Felca sobre o assunto; na quarta-feira (20), a Casa realizará uma comissão geral com especialistas para discutir o tema

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO As declarações ocorreram na entrada da reunião de líderes partidários, pela manhã



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que seja levado ao plenário nesta terça-feira (19), um requerimento de urgência para o projeto relacionado à adultização de crianças. As declarações ocorreram na entrada da reunião de líderes partidários, pela manhã. “Vamos defender que a urgência seja votada ainda no dia de hoje e que amanhã (quarta-feira, 20), após a comissão geral, o plenário possa deliberar sobre o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado”, declarou. O PL 2628/2022 está sob a relatoria do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). A proposta, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

O projeto tem sido priorizado pelo presidente da Câmara, após a viralização de denúncias do influenciador Felca sobre o assunto. Na quarta-feira, 20, a Câmara realizará uma comissão geral com especialistas para discutir o tema.

