‘Com todo respeito a Caiado, Zema e Ratinho, Tarcísio é inspiração’, diz Nunes

Prefeito citou alguns dos principais nomes da direita colocados como possíveis candidatos à Presidência; governador de São Paulo, por enquanto, diz que concorrerá à reeleição

Roberto Casimiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricrado Nunes são aliados de primeira hora



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comparou o governador do estado, Tarcísio de Freitas, a outros governadores de direita em evento nesta terça-feira (19). Nunes citou Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG) e Ratinho Júnior (PR) ao chamar Tarcísio de “inspiração”. “Com todo respeito ao Caiado, Zema, Ratinho, mas Tarcísio é nossa fonte de inspiração. É muito orgulho de tê-lo como governador e eu, em especial, como parceiro no dia a dia”, disse o prefeito durante discurso. Depois, ao subir ao palco, o chefe do Executivo paulista retribuiu o gesto, fazendo afagos a Nunes, como normalmente acontece.

O elogio de Nunes a Tarcísio cita alguns dos principais nomes de governadores de direita colocados como possíveis candidatos do espectro político à Presidência da República em 2026. Zema, inclusive, já se lançou oficialmente pré-candidato, assim como Caiado. Enquanto isso, Gilberto Kassab, presidente do PSD, sinaliza que, se Tarcísio não disputar, vai indicar Ratinho Jr. pelo partido, que também tem Eduardo Leite na disputa.

Entre todos, Tarcísio é o único que nega a intenção de disputar o Planalto. Em todas as falas, tem se colocado como candidato a reeleição por São Paulo. Apesar disso, Ricardo Nunes já chegou a dizer que, se Tarcísio pedisse, deixaria a prefeitura para disputar ele mesmo o Palácio dos Bandeirantes. Aliados do prefeito, inclusive, tem comemorado resultados de pesquisas que apontam Nunes com boas chances de se eleger governador.

Governadores unidos

Mesmo com a comparação de Nunes, o clima é de união entre os governadores da direita. Principalmente após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, eles têm aparecido cada vez mais em eventos de forma conjunta, realizados encontros consecutivos e alinhado o discurso contra o presidente Lula, que deve disputar a reeleição. Mais de uma vez, entre os governadores, eles se intitularam como a “boa safra” que pode chegar ao poder em 2026.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.