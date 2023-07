José Roberto Arruda é condenado e perde direitos políticos por 12 anos

Decisão foi tomada pela 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e é baseada nas investigações da Operação Caixa de Pandora

Marcelo Camargo/Agência Brasil José Roberto governou o Distrito Federal entre 2007 e 2010. Além disso, também exerceu os cargos de deputado federal (2003-2007) e de senador (1995-2001)



O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda perdeu os direitos políticos por 12 anos. A sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou o político por improbidade administrativa em desdobramento da Operação Caixa de Pandora. A operação foi aberta em 2009 para investigar a distribuição de recursos à base aliada do governo do DF. Além de José Roberto de Arruda, outros seis réus também receberam a sentença, incluindo o ex-delegado da Polícia Civil, Durval Barbosa. O juiz condenou Arruda a pagar uma reparação de R$ 1,5 milhão corrigido pela inflação e com juros de 1% ao mês solidariamente com os outros réus. Com os valores corrigidos, o total seria de R$ 9 milhões, divididos entre os sete condenados, totalizando aproximadamente R$ 1,2 milhão para cada. José Roberto governou o Distrito Federal entre 2007 e 2010. Além disso, também exerceu os cargos de deputado federal (2003-2007) e de senador (1995-2001). Atualmente é filiado ao PL.