‘Vaza Jato foi uma grande fofoca querendo bancar de escândalo’, diz Dallagnol

Delgatti foi condenados a 20 anos e 1 mês de prisão, e ao pagamento de multa (736 dias-multa), pelos crimes de interceptação de comunicações telefônicas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de bens

O ex-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, comentou sobre a condenação do hacker Walter Delgatti. A sentença foi divulgada nesta segunda-feira, 25. Delgatii foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão na Operação Spoofing por pelos crimes de interceptação de comunicações telefônicas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, além de invasão de dispositivo informático alheio com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização do usuário. Para Dallagnol, a Vaza Jato nada mais é que uma grande “fofoca querendo bancar de escândalo”. “Os crimes foram cometidos e existem duas narrativas que a sentença ajudam desmitificar. A primeira é que a Vaza Jato algum tipo de ilegalidade. Ela foi uma grande fofoca querendo bancar de escândalo. Uma fofoca que foi produto de crimes praticados por um hacker. Uma pessoa que não tem credibilidade, que viveu de enganar pessoas, totalmente contraditória. Difícil de acreditar. E que foi numa CPI e fez declarações que soam como teorias da conspiração. A segunda é de que ele é um herói. Não, ele não é um herói”, comentou Dallagnol durante participação no Jornal Jovem Pan.

A sentença foi proferida pelo juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal Criminal do DF, responsável pela ação pela decorrente da Operação Spoofing, que investigou as invasões do aplicativo Telegram de celulares de Sergio Moro, Deltan Dallagnol e outros investigadores que integraram a Lava Jato, além de autoridades dos Três Poderes, empresários, artistas e jornalistas.