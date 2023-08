Paulo Guedes se une a Thiago Nigro e lança MBA de finanças

Novidade foi divulgada pelo influenciador financeiro em suas redes sociais; objetivo do curso é mostrar aos alunos uma análise do cenário macroeconômico pode auxiliar na hora de tomar decisões de investimento

Reprodução/Instagram/@thiago.nigro

O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, se uniu ao influenciador financeiro, Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”, e lançou um MBA Digital em Macroeconomia e Portfolio Management (gerenciamento de portfólio). A novidade foi divulgada por Nigro, em suas redes sociais, nesta segunda-feira, 21. O curso acontecerá entre os dias 18 e 25 de setembro, com duração de 360 horas. As quatro primeiras aulas serão gratuitas. Em sua postagem, Nigro afirma que conheceu Guedes em 2021. Na ocasião, ele entrevistou o até então ministro. “Ele deixou claro que estava atrás de alguém com experiência em distribuição de produtos educacionais no mundo digital e que teria de cumprir uma quarentena de 6 meses sem participar de negócios na iniciativa privada”, escreveu o influenciador. A ideia é mostrar aos alunos uma análise do cenário macroeconômico pode auxiliar na hora de tomar decisões de investimento.

Em entrevista para o Estadão Guedes diz estar “voltando às raízes” e que o objetivo é distribuir conhecimento. “De certa forma, estou às voltando às minhas raízes com esses jovens do digital, usando toda a experiência que eu tive no mercado financeiro e educacional e mais recentemente no governo. Meu principal objetivo é distribuir conhecimento. Não adianta oferecer um conteúdo de excelência para um grupo restrito de pessoas. Então, essa parceria é a chance de unir a minha trajetória com a expertise e a capacidade extraordinária de distribuição que eles têm”, disse o ex-ministro.