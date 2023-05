Veja como cada deputado votou na sessão do Marco Temporal

Ao todo, 283 deputados votaram a favor do texto substitutivo apresentado pelo relator Arthur Maia e 155 foram contra; um parlamentar se absteve

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Após a aprovação do texto-base, os parlamentares analisam os destaques apresentados e tentam derrubar o Marco Temporal



A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 30, o Projeto de Lei (PL) 490/2007, que institui o Marco Temporal de Demarcação das Terras Indígenas. Sob relatoria do deputado Arthur Maia (União-BA), a matéria estabelece que apenas as terras já ocupadas por povos indígenas em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, poderão ter a demarcação reivindicada. O placar foi de 283 votos favoráveis, 155 contrários e uma abstenção. Como o site da Jovem Pan mostrou, representa uma derrota do Executivo na área ambiental, que articulava para retirar o projeto de lei (PL) 490 da pauta, inclusive, com apresentação de um requerimento para adiamento da análise em plenário e inúmeras questões de ordem – também derrotados. Após a aprovação do texto-base, os parlamentares analisam os destaques apresentados. Confira abaixo como cada deputado votou:

Confira abaixo como cada deputado votou:

Votaram a favor:

Abilio Brunini

Adail Filho

Adilson Barroso

Adolfo Viana

Adriana Ventura

Adriano do Baldy

Aguinaldo Ribeiro

Alberto Fraga

Alberto Mourão

Albuquerque

Alceu Moreira

Alex Santana

Alexandre Guimarães

Alexandre Leite

Alfredo Gaspar

Aluisio Mendes

Amália Barros

Amaro Neto

Ana Paula Leão

André Fernandes

André Ferreira

André Fufuca

Antônia Lúcia

Antonio Andrade

Antônio Doido

Any Ortiz

Arnaldo Jardim

Arthur Oliveira Maia

Átila Lira

Augusto Coutinho

Baleia Rossi

Bebeto

Benes Leocádio

Beto Pereira

Beto Richa

Bia Kicis

Bibo Nunes

Bruno Farias

Cabo Gilberto Silva

Caio Vianna

Capitão Alberto Neto

Capitão Alden

Capitão Augusto

Carlos Chiodini

Carlos Henrique Gaguim

Carlos Jordy

Carlos Sampaio

Caroline de Toni

Célio Silveira

Celso Sabino

Cezinha de Madureira

Charles Fernandes

Chiquinho Brazão

Clarissa Tércio

Cleber Verde

Cobalchini

Coronel Assis

Coronel Chrisóstomo

Coronel Fernanda

Coronel Meira

Coronel Telhada

Coronel Ulysses

Covatti Filho

Cristiane Lopes

Da Vitoria

Dani Cunha

Daniel Agrobom

Daniel Freitas

Daniel Trzeciak

Daniela Reinehr

Danilo Forte

David Soares

Dayany Bittencourt

Delegada Ione

Delegada Katarina

Delegado Caveira

Delegado Éder Mauro

Delegado Fabio Costa

Delegado Marcelo Freitas

Delegado Palumbo

Delegado Paulo Bilynskyj

Delegado Ramagem

Deltan Dallagnol

Diego Coronel

Diego Garcia

Dilceu Sperafico

Dimas Fabiano

Domingos Sávio

Dr Benjamim

Dr. Fernando Máximo

Dr. Frederico

Dr. Luiz Ovando

Dr. Zacharias Calil

Dra. Alessandra Haber

Duda Ramos

Eduardo Bolsonaro

Eduardo da Fonte

Eduardo Velloso

Eli Borges

Elmar Nascimento

Emidinho Madeira

Eros Biondini

Euclydes Pettersen

Evair Vieira de Melo

Fabio Garcia

Fábio Macedo

Fabio Reis

Fabio Schiochet

Fausto Pinato

Fausto Santos Jr.

Felipe Francischini

Félix Mendonça Júnior

Fernanda Pessoa

Fernando Coelho Filho

Fernando Monteiro

Fernando Rodolfo

Filipe Martins

Flavinha

Franciane Bayer

Fred Linhares

Gabriel Mota

Gabriel Nunes

General Girão

General Pazuello

Geovania de Sá

Geraldo Mendes

Geraldo Resende

Gerlen Diniz

Giacobo

Gilberto Abramo

Gilberto Nascimento

Gilson Marques

Gilvan da Federal

Gilvan Maximo

Giovani Cherini

Greyce Elias

Gustavo Gayer

Gustinho Ribeiro

Heitor Schuch

Helio Lopes

Henderson Pinto

Hercílio Coelho Diniz

Hugo Motta

Icaro de Valmir

Igor Timo

Ismael

Ismael Alexandrino

Jeferson Rodrigues

Jefferson Campos

João Carlos Bacelar

João Maia

Joaquim Passarinho

Jorge Braz

José Medeiros

José Nelto

José Rocha

Josivaldo JP

Julia Zanatta

Julio Arcoverde

Júlio Cesar

Julio Lopes

Juninho do Pneu

Junior Lourenço

Júnior Mano

Kim Kataguiri

Lafayette de Andrada

Lebrão

Lêda Borges

Leur Lomanto Júnior

Lincoln Portela

Lucas Redecker

Luciano Amaral

Luciano Azevedo

Luciano Ducci

Luciano Vieira

Lucio Mosquini

Luis Carlos Gomes

Luisa Canziani

Luiz Antônio Corrêa

Luiz Carlos Busato

Luiz Carlos Motta

Luiz Fernando Faria

Luiz Gastão

Luiz Lima

Luiz Nishimori

Lula da Fonte

Magda Mofatto

Marangoni

Marcel van Hattem

Marcelo Álvaro Antônio

Marcelo Crivella

Marcelo Lima

Marcelo Moraes

Marcio Alvino

Márcio Biolchi

Márcio Marinho

Marco Brasil

Marcos Pereira

Marcos Pollon

Marcos Soares

Maria Rosas

Mario Frias

Mário Negromonte Jr.

Marreca Filho

Marussa Boldrin

Marx Beltrão

Matheus Noronha

Maurício Carvalho

Mauricio do Vôlei

Mauricio Marcon

Mauricio Neves

Meire Serafim

Mendonça Filho

Mersinho Lucena

Messias Donato

Misael Varella

Murillo Gouvea

Nely Aquino

Neto Carletto

Newton Cardoso Jr

Nicoletti

Osmar Terra

Otoni de Paula

Otto Alencar Filho

Padovani

Pastor Diniz

Pastor Eurico

Pastor Gil

Paulinho Freire

Paulo Alexandre Barbosa

Paulo Azi

Paulo Freire Costa

Paulo Magalhães

Pedro Lupion

Pedro Westphalen

Pinheirinho

Pr. Marco Feliciano

Prof. Paulo Fernando

Professor Alcides

Rafael Simoes

Raimundo Santos

Reinhold Stephanes

Renata Abreu

Ricardo Guidi

Ricardo Salles

Roberta Roma

Roberto Duarte

Roberto Monteiro

Robinson Faria

Rodolfo Nogueira

Rodrigo Estacho

Rodrigo Valadares

Rogéria Santos

Romero Rodrigues

Rosana Valle

Rosângela Moro

Rosângela Reis

Ruy Carneiro

Samuel Viana

Sanderson

Sargento Fahur

Sargento Gonçalves

Sargento Portugal

Sergio Souza

Silas Câmara

Silvia Cristina

Silvia Waiãpi

Silvye Alves

Simone Marquetto

Sonize Barbosa

Soraya Santos

Tenente Coronel Zucco

Thiago de Joaldo

Thiago Flores

Tião Medeiros

Toninho Wandscheer

Vermelho

Vicentinho Júnior

Waldemar Oliveira

Wellington Roberto

Yury do Paredão

Zé Silva

Zé Trovão

Votaram contra:

Airton Faleiro

Alencar Santana

Alexandre Lindenmeyer

Alfredinho

Alice Portugal

Aliel Machado

Amom Mandel

Ana Paula Lima

Ana Pimentel

André Figueiredo

André Janones

Antonio Carlos Rodrigues

Arlindo Chinaglia

Átila Lins

Augusto Puppio

Bacelar

Bandeira de Mello

Benedita da Silva

Bohn Gass

Bruno Ganem

Camila Jara

Carlos Veras

Carlos Zarattini

Carol Dartora

Castro Neto

Célia Xakriabá

Célio Studart

Chico Alencar

Clodoaldo Magalhães

Dagoberto Nogueira

Daiana Santos

Dandara

Daniel Barbosa

Defensor Stélio Dener

Delegada Adriana Accorsi

Delegado Matheus Laiola

Denise Pessôa

Dilvanda Faro

Dimas Gadelha

Dorinaldo Malafaia

Dr. Francisco

Duarte

Duda Salabert

Eduardo Bismarck

Emanuel Pinheiro Neto

Eriberto Medeiros

Erika Hilton

Erika Kokay

Felipe Becari

Felipe Carreras

Fernanda Melchionna

Fernando Mineiro

Flávia Morais

Flávio Nogueira

Florentino Neto

Fred Costa

Gervásio Maia

Gilson Daniel

Glauber Braga

Gleisi Hoffmann

Guilherme Boulos

Guilherme Uchoa

Gutemberg Reis

Helder Salomão

Helena Lima

Idilvan Alencar

Ivan Valente

Iza Arruda

Jack Rocha

Jadyel Alencar

Jandira Feghali

Jilmar Tatto

João Daniel

Jonas Donizette

Jorge Solla

José Airton Félix Cirilo

José Guimarães

José Priante

Joseildo Ramos

Josenildo

Josias Gomes

Juliana Cardoso

Keniston Braga

Kiko Celeguim

Laura Carneiro

Léo Prates

Leonardo Monteiro

Leônidas Cristino

Lídice da Mata

Lindbergh Farias

Lucas Ramos

Luciano Alves

Luis Tibé

Luiz Couto

Luizianne Lins

Marcelo Queiroz

Márcio Jerry

Marco Bertaiolli

Marcon

Marcos Tavares

Maria Arraes

Maria do Rosário

Mário Heringer

Mauro Benevides Filho

Max Lemos

Merlong Solano

Miguel Ângelo

Murilo Galdino

Natália Bonavides

Nilto Tatto

Odair Cunha

Orlando Silva

Padre João

Pastor Henrique Vieira

Pastor Sargento Isidório

Paulão

Paulo Foletto

Paulo Guedes

Pedro Aihara

Pedro Campos

Pedro Paulo

Pedro Uczai

Prof. Reginaldo Veras

Professora Goreth

Professora Luciene Cavalcante

Reginaldo Lopes

Reginete Bispo

Reimont

Renildo Calheiros

Ricardo Ayres

Ricardo Maia

Rodrigo Gambale

Rogério Correia

Rubens Otoni

Rubens Pereira Júnior

Rui Falcão

Sâmia Bomfim

Sidney Leite

Silvio Costa Filho

Socorro Neri

Tabata Amaral

Tadeu Veneri

Talíria Petrone

Tarcísio Motta

Túlio Gadêlha

Valmir Assunção

Vander Loubet

Vicentinho

Vitor Lippi

Waldenor Pereira

Weliton Prado

Welter

Zé Neto

Zeca Dirceu

Zezinho Barbary

Se absteve:

Stefano Aguiar