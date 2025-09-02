Veja como foi o primeiro dia do julgamento de Bolsonaro no STF

Ação pode levar pela primeira vez na história do país a condenação de um ex-presidente por uma tentativa frustrada de golpe de Estado

Antonio Augusto/STF STF inicia julgamento do ex-presidente Bolsonaro e aliados sobre trama golpista



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus, processo que pode levar pela primeira vez na história do país a condenação de um ex-presidente e seus aliados por uma tentativa frustrada de golpe de estado. Esse é o núcleo crucial da trama golpista. Serão oito sessões de julgamento, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. Nos dias 2,9 e 12, as sessões serão realizadas no período da manhã e da tarde, com pausa para o almoço. Nos dias 3 e 10, o julgamento ocorrerá somente pela manhã.

O julgamento começa com o ministro Alexandre de Moraes lendo o relatório do processo. É um relato sobre como se deu cada etapa da instrução penal até o julgamento. Após isso, começam as sustentações orais. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá duas horas para falar pela acusação, e cada defesa, uma hora para pedir a absolvição dos réus. A expectativa é que as duas primeiras etapas tomem os dois primeiros dias de julgamento (hoje e amanhã, e 3 de setembro).

Acompanhe o julgamento:

17h53 – FINALIZADA A SESSÃO NESTE DIA.

17h52 – Ausência do PGR foi justificada por uma viagem ao exterior

17h51 – Defesa de Anderson Torres é finalizada.

17h47 – André Anelli: Deputado Rodolfo Nogueira (PL-MG) diz que Bolsonaro está sendo julgado porque não se dobrou ao sistema.

17h43 – Victoria Abel: Após reunião com Hugo Motta, líderes afirmam que cresce possibilidade de pautar anistia depois da sentença de Jair Bolsonaro.

17h40 – Defesa apresenta o argumento de que Anderson Torres não seria golpista, pois não teria cogitado prender os líderes dos acampamentos nos quartéis se fosse.

17h38 – Janaína Camelo: Defesa de Anderson Torres aposta em brecha da PGR. Segundo a acusação, Ibaneis Rocha disse que não sabia que Anderson Torres estaria nos EUA no 8 de janeiro. Mas defesa comprova que o governador do DF contou à PGR que foi avisado por Torres da viagem de férias com a família, só não havia especificado a data.

17h34 – Mais slides, agora contestando outra suposta minuta de golpe, conhecida como “minuta do Google”.

17h31 – Defesa reelembra a não presença de Anderson Torres nas reuniões onde seriam apresentadas as minutas do golpe de Estado, e fala em “achismo” da acusação, por se assumir que ele saberia dos fatos.

17h28 – Bruno Pinheiro: Ciro Nogueira, presidente do PP, diz que fala com Fufuca todos os dias, mas ainda não tem definição sobre o ministro.

17h27 – André Anelli: No Senado, Tagliaferro, ex-acessessor do relator, diz que Moraes persegue Bolsonaro com o objetivo de se tornar presidente da república

17h19 – Defesa contesta a alegação do uso da PF de maneira irregular durante as eleições de 2022, e diz que é uma “ilação” dizer isso. Também questiona o fato da acusação da afirmar que o número de reuniões era “anormal” antes da eleição.

17h13 – “Dizer que essa frase tem esprito golpista, é zombar da inteligência de quem esta ouvindo”, diz Eumar sobre a frase “depois que der merda, não muda nada não”, proferida por Anderson Torres e anexada nas considerações finais.

17h09 – É questiona se as reservas são realmente da mesma viagem, por ser de uma empresa diferente da colocada nos atos.

17h04 – Eumar tenta passar um aúdio de um vídeo, mas o minstro Alexandre de Moraes não autoriza pelo conteúdo não ter sido enviado anteriormente.

16h58 – Eumar questiona a acusação de que Anderson Torres teria fraudado provas em relação a uma viagem aos Estados Unidos. Ele alega que foi uma viagem agendada a muito tempo com a fámilia, e não uma tentativa de fuga. A defesa começa a apresentar slides onde mostra as reservas de voo da agência de viagens e a que as datas seriam muito anteriores a viagem.

16h54 – Começa a defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, com o advogado Eumar Roberto Novacki

16h53 – Encerrada a defesa do Almirante Garnier.

16h48 – Defesa contesta o fato do presidente Lula não ter desfeito os acampamentos na frente dos quartéis.

16h42 – Victoria Abel: Presidente do União Brasil, Antônio Rueda, anuncia que ministros terão de deixar o governo Lula.

16h34 – Demóstenes defende que não acredita na modalidade de voto impresso, mas questiona se o discurso pode ser criminalizado como tentativa de golpe de Estado.

16h30 – Defesa contesta o PGR e diz que o almirante Garnier não estava presente na “famosa reunião” de 5 de julho de 2021, e sim Marcelo Francisco Campos, Contra-Almirante. Também pediu para o representante da PGR mude isso no processo.

16h25 – José Maria Trindade: A meta desta defesa é preservar a patente do almirante Garnier.

16h24 – Demóstenes:

“Não pode acontecer de se ter uma narrativa globalizante”

16h18 – José Marinha Trindade: Demóstenes é um ex-procurador, ex-senador e foi cassado. Soma política e jurídico.

16h16 – Defesa alega que o PGR fere o princípio da congruência, por dois fatos adicionados nas alegações finais, além de defender que a delação de Mauro Cid é “injurídica”.

16h09 – Demóstenes disse que não pretendia atender nenhum cliente relacionado ao 8 de Janeiro e que “”ficou com dó” de Garnier, após defender uma outra pessoa envolvida no caso.

16h05 – Victoria Abel: Líderes do União e PP avaliam que julgamento fortalece alternativa a Bolsonaro em 2026 e pavimenta rota presidencial de candidato da centro-direita.

16h00 – Demóestenes declara diversos elogios a Alexandre de Moraes, e extende os mesmos aos outros ministros da Primeira Turma do STF.

15h57 – Começa a defesa do almirante Almir Garnier Santos, ex-Comandante da Marinha, pelo advogado Demóstenes Lázaro Xavier Torres.

15h52 – Defesa de Ramagem encerra manifestação. Ministra Cármen Lúcia pede a palavra: “Processo eleitoral do Brasil é auditavel, integro e perfeitamente seguro.

15h49 – Não há um elemento que demonstre uma ordem direta ou indireta que indique que Ramagem tenha propagado a desinformação, afirma defesa.

15H40 – Paulo Cintra comenta sobre Abin paralela e diz que Ramagem não usou o órgão para monitorar autoridades, como Alexandre de Moraes.

15h35 – Lucas Martins: Deputado federal Sóstenes Cavalcante se pronuncia: “Julgamento de Bolsonaro não é justiça, é perseguição”.

15h17 – Paulo Cintra ressalta que Alexandre Ramagem saiu da direção da ABIN no começo de 2022 para concorrer nas eleições e não fazia mais parte do governo federal na época em que o MP fala sobre a atuação do suposto núcleo crucial da trama golpista.

O advogado nega ainda que Ramagem tenha atuado na elaboração de mensagem de descrédito nas urnas.

15h10 – Defesa afirma que não há provas de mensagens no celular de Ramagem, mas somente um print.

“Ramagem não atuou para orientar, não era ensaista de Jair Bolsonaro, ele compilava pensamentos do presidente”, diz.

15h00 – Bruno Pinheiro: Oposição se manifesta sobre julgamento. “O dia de hoje vai entrar na história do Brasil como o dia em que o Supremo Tribunal Federal sacramentou uma farça em que um ex Presidente do Brasil está sendo julgado por um golpe que não existiu, estando ele fora do país e tendo nomeado o Comandante do Exército indicado pelo presidente eleito”, afirma deputado federal Rodrigo da Zaeli (PL).

14h54 – Lucas Martins: Lindbergh Farias disse que Tarcísio de Freitas está aproveitando um momento importante como esse para consolidar uma candidatura presidencial, em troca da votação de um projeto de anistia.

“Eu acho um absurdo o papel do Governador de São Paulo, maior estado do Brasil, vir a Brasília, para ficar conduzindo negociações como essa, no meio de um julgamento do Supremo, pelo menos o respeito eles tinham que ter neste momento”, disse Lindbergh Farias, sobre o projeto da anistia.

14h52 – Advogado Paulo Cintra começa a falar.

14h51 – Termina a manifestação da defesa de Mauro Cid. Cezar Bittencourt encerrou a sua manifestação afirmando que Cid “jamais articulou o golpe” e pediu a confirmação da delação.

Agora é a vez da defesa de Alexandre Ramagem.

14h47 – Lucas Martins: Lider do PT na Câmara, Lindbergh Farias, garantiu que o projeto da anistia não será votado nesta semana.

14h45 – “Não há uma mensagem de sua autoria atentando a democracia ou o sistema eleitoral”, afirma defesa de Mauro Cid. “O que há é o recebimento passivo de mensagens no seu WhatsApp”.

Bittencourt ressalta que Cid “não mobilizou os atos de invasão”.

14h43 – Advogado Jair Ferreira termina defesa. Quem começa a falar é Cezar Bittencourt, outro advogado de Mauro Cid.

Em tom de brincadeira, chama Luiz Fux de “charmoso”.

14h40 – Ministro Luis Fux intervém na defesa de Mauro Cid após ser citado.

No final, o advogado pediu a confirmação da colaboração, com todos os termos negociados.

14h37 – “Discordo de Paulo Gonet quando ele fala que Mauro Cid resistiu para contar tudo o que sabe. Cid contou tudo”, diz Jair Ferreira.

“Ele não podia falar sobre o Punhal Verde e Amarelo, porque não tinha conhecimento. Não podia falar do Copa 2022 porque não tinha conhecimento. Ele não tinha conhecimento desses planos”, diz advogado de Mauro Cid sobre planos que pretendiam assassinar autoridades.

14h26 – “Estamos nessa tribuna brigando pelo Estado Democrático de Direito”, afirma advogado de Mauro Cid.

14h19 – Advogado cita a trajetória militar de Mauro Cid. Após isso, lembrou que a delação do ex-ajudante de ordens foi validada em ocasiões anteriores, mas disse que era necessário voltar ao tema diante da insistência das demais defesas em questionar a colaboração.

Jair Ferreira lembra de áudios vazados de Mauro Cid à revista Veja. “Os áudios falam mal de Vossa Excelência. O senhor está acostumado com isso”, diz se dirigindo ao ministro Alexandre de Moraes. Ministro faz gesto de brincadeira e solta risos dos presentes.

14h18 – Advogado Jair Ferreira começa a defesa de Mauro Cid. Virá depois Cezar Bittencourt, outro advogado do ex-ajudante de ordens.

“Não concordamos com o pedido de condenação do ministro Gonet, mas nem por isso posso dizer que ele me coagiu, nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o delegado”, começa Jair.

14h17 – O subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina, assume a cadeira destinada à acusação na retomada do julgamento. Ele substitui Paulo Gonet, o procurador-geral, que fez a acusação no período da manhã.

14h16 – Zanin dá início às defesas dos réus. Quem começa são os advogados do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, delator.

14h15 – Cristiano Zanin reabre o julgamento.

14h05 – Janaína Camelo: Walter Braga Netto assiste ao julgamento de um link que foi disponibilizado à ele, direto da Vila Militar do RJ, onde está preso.

13h59: Janaína Camelo: Advogados de Bolsonaro irão se dividir na sustentação oral, entre os dois escritórios de defesa. Celso Vilardi irá falar primeiro e depois Paulo Bueno. Divisão será de acordo com temas.

13h56 – Apoiadores de Lula e Bolsonaro brigam em frente a residência do ex-presidente.

13h37 – Deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL) declara que réus “precisam ser devidamente responsabilizados”.

Deslegitimaram o sistema de votação, aparelharam recursos e agentes públicos, usaram a PRF para atrapalhar eleitores no percurso até a votação…

As evidências são claras. Foi tentativa de golpe de Estado e eles precisam ser devidamente responsabilizados! pic.twitter.com/NXthBE1D9j — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 2, 2025

13h32 – Outro filho de Bolsonaro, senador Flávio afirma que “julgamento é contra a liberdade de expressão no Brasil”.

Esse julgamento não é contra Bolsonaro, é contra a liberdade de expressão no Brasil, é contra a liberdade do povo brasileiro e é contra a nossa democracia. #BolsonaroFree pic.twitter.com/9NQcKX3sKD — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 2, 2025

13h16 – Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo faz postagens nas redes sociais e afirma que não há nada que ligue seu pai aos atos do 8 de Janeiro.

Para a condenação de qualquer crime, ainda que julgado por um tribunal de exceção, faz-se necessário o nexo causal. A acusação da PGR é de um golpe de Estado em 8/JAN*. O que conecta @jairbolsonaro ao 8/JAN? Nada. Absolutamente NADA. *É impossível que 8/JAN resultasse num golpe — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 2, 2025

12h05 – Presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, suspende julgamento e retorno está previsto para as 14h.

12h05 – Procurador-Geral da República , Paulo Gonet, finaliza manifestação das acusações.

12h04 – Paulo Gonet ressalta que “colaboração de Cid à PF trouxe profundidade”.

11h53 – Aline Becketty: Oposição se manifesta sobre anistia. “Nós queremos votar em anistia o mais rapidamente possível”, afirma Ciro Nogueira.

“Eu acho que nós vamos trabalhar por isso, mas a decisão é do do presidente da Câmara, do colégio líderes, e eu espero que ele tenha conforto e a maioria suficiente para colocar isso em votação”, ressalta Ciro.

11h50 – Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, continua fazendo a defesa das acusações.

11h39 – Paulo Gonet fala que Bolsonaro incitava a “animosidade” de seus apoiadores contra o Poder Judiciário e relembra discurso do ex-presidente no feriado de 7 de setembro, mostrando a sua recusa pela alternância de poder.

11h38 – Procurador fala sobre 8 de Janeiro: “A identificação de técnicas de guerrilha aponta para uma ação muito mais complexa do que a de uma mera explosão improvisada desconexa e amadora de um genérico descontentamento popular”, afirma. “O 8 de janeiro de 2023 pode não ter sido o objetivo principal do grupo, mas passou a ser desejado e incentivado, onde se tornou a verdadeira opção disponível”.

“A ideia de manifestações na Praça dos Três Poderes, especialmente diante do Supremo e do Congresso Nacional, já estava no painel de ações do grupo”.

11h33 – Mano Ferreira: Políticos reagem ao julgamento. “Bolsonaro dizia que ‘não era coveiro’, mas tudo o que ele fez pra evitar a prisão até aqui só ajudou a cavar a própria cova”, afirma a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

11h22 – Paulo Gonet afirma que “o golpe não se consumou e não teve adesão dos comandantes da aeronáutica”.

“Tentou-se o amesquinhamento do Poder Judiciário com o impedimento do exercício regular das suas competências”.

11h20 – Igor Damasceno: Após mais de duas horas de julgamento, plenário fica parcialmente vazio. Alguns parlamentares já foram embora.

11h18 – Igor Damasceno: Defesas apostam em dúvidas dos ministros para conseguirem absolvição dos réus.

11h15 – Procurador diz que “não punir golpe ‘recrudesce ímpetos de autoritarismo’ e compromete a vida civilizada”.

Para a preparação de um golpe, “não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República”, afirma Gonet. “A tentativa se revela na prática de atos e de ações dedicadas ao propósito da ruptura das regras constitucionais sobre o exercício do poder, um apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçada”.

11h06 – Silas Malafaia coloca hashtag nas redes sociais em apoio a Bolsonaro:

11h04 – Gonet afirma que “denúncia não pode ser analisada por fatos isolados”.

“Os golpes podem vir de fora da estrutura existente de poder como podem ser engendrados pela perversão dela própria”, disse.

11h – Aline Becketty: Oposição continua reagindo ao julgamento. “O Bolsonaro não tem foro privilegiado, o juiz não é imparcial, é um inimigo declarado dele”, afirma deputada federal Carolina De Toni (PL).

“O processo está sendo julgado na turma e não no plenário, não há prova robusta de qualquer crime que ele tenha cometido, aliás, apontem aqui o crime que ele cometeu”, diz.

10h56 – O procurador-geral da República, Paulo Gonet, começa sustentação oral para defender a condenação dos oito réus. Ele tem o prazo de duas horas.

Gonet começa dizendo que “a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe apoiado em violência ameaçada e praticada”.

10h55 – Moraes termina a leitura do relatório e passa a palavra ao procurador, Paulo Gonet, para defender as acusações.

10h49 – Igor Damasceno: Presentes no julgamento reagem às acusações. Em tom de reprovação, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do Brasil, balança a cabeça negativamente ao ouvir acusações sobre urnas eletrônicas.

10h48 – Bruno Pinheiro: Parlamentares da oposição se manifestam sobre o julgamento. “O que estão dando é um golpe eleitoral, tirando Jair Bolsonaro das eleições de 2026”, diz José Medeiros, deputado do PL de Mato Grosso.

10h45 – Aline Becketty: Oposição se manifesta sobre 7 de setembro. “Será um dia marcado e vocês podem ter certeza que todas as capitais estarão lotadas, não só comemorando a anistia, mas principalmente mostrando para o Brasil a injustiça que tá sendo feito com o presidente Bolsonaro”, afirma deputado federal Zucco (PL).

“O presidente Bolsonaro não está tendo o devido processo legal a ampla defesa, na medida que é o primeiro ex-presidente da história do Brasil a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal”, diz.

10h44 – Michelle Bolsonaro se manifesta nas redes sociais durante julgamento:

10h42 – Bruno Pinheiro: Independente do que acontecer no julgamento, Bolsonaro já mudou o Brasil, diz senador Wellington Fagundes (PL).

10h39 – Ex-presidente da Comissão da Anistia Enea Stutz acompanha o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), a convite do ministro Alexandre de Moraes.

10h30 – Mano Ferreira: Disputa nas redes: #BolsonaroFree e #BolsonaroCondenado lideram trending topics no X.

10h15 – Bruno Pinheiro: Durante o julgamento de Bolsonaro, o Senado ouve ex-assessor de Moraes sobre vazamento de informações no TSE.

10h04 – Ministro Alexandre de Moraes cita relatório da PGR que menciona participação de Jair Bolsonaro no 7 de Setembro de 2021, quando ex-presidente fez um dos discursos mais agressivos contra o ministro do STF, ao dizer que não ia seguir suas determinações.

10h03 – Victoria Abel: Congresso abriria novo flanco de disputa com STF se pautasse anistia, Hugo Motta e Davi Alcolumbre não devem ir para o enfrentamento, avaliam líderes de centro.

9h55 – Moraes segue na leitura do relatório.

9h53 – Beatriz Manfredini: Mesmo em Brasília, Tarcísio deve tentar ficar fora dos holofotes e articula agendas “em off”. Se questionado, discurso reforçará inocência de Bolsonaro.

9h52 – Bruno Pinheiro: Aliados de Bolsonaro nas redes sociais utilizam desde hashtags até memes em dia de julgamento no STF.

9h49 – Igor Damasceno: Permanência de Bolsonaro em casa foi orientação da defesa e dos médicos. Ex-presidente segue com quadro frequente de refluxos

9h46 – Moraes relembra depoimentos dos réus.

9h40 – Alexandre de Moraes detalha todo o processo que levou ao julgamento de hoje.

Ministro também faz referência a uma outra ação que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo.

9h31 – Moraes menciona diversas vezes a defesa da soberania nacional e afirma que ela não pode ser “vilipendiada ou extorquida”.

Fala do ministro indica que ameaças de Donald Trump ao Brasil devem permear todo o julgamento.

9h29 – Igor Damasceno: Com o julgamento do ex-presidente, Palácio do Planalto acredita em novas sanções dos EUA contra o Brasil.

9h26 – Ministro Alexandre de Moraes apresenta réus e explica crimes que são acusados. Moraes também cita que Bolsonaro é acusado de liderar organização criminosa.

9h25 – Beatriz Manfredini: Tarcísio chega a Brasília em mais ou menos uma hora e meia. Governador está indo sozinho desta vez. Ele tem uma agenda na Aneel às 15h, então a expectativa agora pela manhã é se encontrar com os colegas de partido Hugo Motta e Ciro Nogueira.

9h22 – “Se houver certeza da tentativa de golpe, réus serão condenados. Se houver qualquer dúvida, serão absolvidos”, diz. “STF sempre será inflexível com a democracia do Brasil”, ressalta Moraes.

9h20 – Moraes diz que “a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho aparentemente mais fácil e só aparentemente, que é da impunidade, que deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como lamentavelmente o passado recente no Brasil demonstra”. Moraes ressalta que “pacificação do país é desejo de todos nós, mas depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições”.

9h15 – Ministro Alexandre de Moraes começa leitura do relatório do processo e faz um contundente discurso em defesa da Corte e das ações relacionadas à trama golpista.

Ministro afirma que Brasil chega com uma democracia forte e economia em crescimento. “Balizas definidas pela Constituição para a democracia se mostraram acertadas”, diz. “Um país e a Suprema Corte só têm a lamentar que se tenha tentado de novo um golpe de Estado, pretendendo-se um estado de exceção e uma verdadeira ditadura.

9h12 – Zanin faz discurso após aprovação da ata e explica como será julgamento.

9h12 – Secretária faz a leitura da ata.

9h11 – Ministro Cristiano Zanin abre a sessão e faz agradecimentos.

9h08 – Paulo Sérgio Nogueira, um dos réus, acompanhará o início das sessões do Supremo. “A gente acredita na Justiça e nas provas apresentadas nas nossas alegações finais”, disse. Ex-ministro é o único réu presente até o momento.

9h – Começa aqui a cobertura da Jovem Pan do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Ex-presidente é acusado de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A sessão está programada para começar às 9h.