Vereador de Salvador, Irmão Lázaro morre vítima de Covid-19

O político estava internado em Feira de Santana desde o dia 15 de fevereiro, mas não resistiu à doença

Reprodução

O vereador de Salvador e cantor gospel, Irmão Lázaro (PL), faleceu nesta sexta-feira, 19, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O político estava internado na UTI de um hospital em Feira de Santana há cerca de um mês e não resistiu à doença. A confirmação da morte foi postada pela filha de Lázaro em suas redes sociais. No Instagram, Marta lamentou o ocorrido. “Hoje a pessoa mais importante da minha vida se foi, o homem que eu mais amei e continuarei amando o resto da vida!!”, escreveu. Juntamente com a publicação, a filha postou uma foto de quando era pequena com a mensagem “já já estaremos juntos”. Irmão Lázaro tinha 54 anos e iniciou sua carreira como cantor na banda Olodum. Posteriormente ele se converteu e consolidou sua carreira na música gospel.

Lázaro começou sua carreira política em 2014 se candidatando a Câmara dos Deputados e conseguiu se eleger como o terceiro mais votado do Estado. Em 2016, assumiu o cargo de Secretário de Relações Institucionais da prefeitura de Salvador, substituindo Heber Santana. Ele estava em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Salvador.