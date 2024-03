Vereador de São Paulo troca PTB pelo MDB e arrasta 500 novos filiados para o partido de Ricardo Nunes

Paulo Frange, de 71 anos, está em seu sétimo mandato na Câmara da capital paulista; parlamentar vai apoiar reeleição do atual prefeito

Divulgação/MDB O vereador Paulo Frange (centro) entre os novos correligionários, o prefeito Ricardo Nunes e o presidente do MDB, Baleia Rossi



O partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), recebeu um reforço significativo para sua pré-campanha à reeleição. O vereador Paulo Frange, em seu sétimo mandato na Câmara Municipal, se filiou ao MDB, trazendo consigo mais de 500 novos filiados, após quase três décadas de militância no PTB. O ato ocorreu no Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, no centro da capital, e contou com a presença de cerca de 600 pessoas. A ficha de filiação de Frange foi abonada pelo deputado federal Baleia Rossi, presidente das Executivas Nacional e Estadual do MDB, além de coordenador-geral da campanha à reeleição de Nunes. Durante o evento, Frange entregou mais de 500 novas fichas a Enrico Misasi, líder do MDB Municipal de São Paulo, com a promessa de mais adesões nos próximos dias.

O vereador, que tem 71 anos e acumula uma trajetória política de quase 30, expressou sua satisfação em se filiar ao MDB, destacando a liderança de Ricardo Nunes e a importância histórica do partido. “Meu primeiro mandato de vereador foi pelo PDT. Do segundo em diante, pelo PTB. Foram quase 30 anos num único partido, o 14. Agora, sou 15. É um passo à frente que estou dando na minha vida política”, disse Frange, brincando com os números eleitorais das duas siglas. Nunes, por sua vez, elogiou a trajetória do novo correligionário e ressaltou a união entre ambos em prol de melhorias para a cidade. “Fui vereador ao lado de Frange por oito anos e aprendi muito disso com ele. Lutamos juntos, na mesma trincheira, por muito tempo. Agora, somos da mesma família. Temos o mesmo sobrenome, o mesmo partido, onde estou desde sempre, desde quando tirei meu título de eleitor. Sua entrada ao MDB, hoje, é um marco”, declarou o prefeito

Baleia Rossi enfatizou a dedicação de Nunes à gestão municipal e a chegada de Frange como um acréscimo importante ao projeto político emedebista. Misasi, por sua vez, destacou a relevância da entrada de Frange e seus apoiadores para o MDB e reiterou o compromisso com a continuidade das políticas iniciadas pelo prefeito O evento também contou com a presença de outras autoridades e lideranças políticas, incluindo o deputado estadual Itamar Borges, os vereadores emedebistas Nunes Peixeiro, Marcelo Messias e Janaína Lima, além de João Cury, presidente da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab) do Estado de São Paulo.