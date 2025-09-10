Jovem Pan > Notícias > Política > Voto de Luiz Fux no STF aponta para três nulidades em processo de Bolsonaro

Voto de Luiz Fux no STF aponta para três nulidades em processo de Bolsonaro

Apesar da posição, o ministro se manifestou pela validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que acusa o ex-presidente de envolvimento na suposta ‘trama golpista’ e descreve a conduta dos demais réus

  • Por da Redação
  • 10/09/2025 11h08
Rosinei Coutinho/STF Luiz Fux Além da questão da incompetência, Fux também fez declarações contundentes sobre o cerceamento do direito de defesa

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux votou pela anulação do processo que investiga a chamada “trama golpista”, em uma decisão que diverge da posição do relator, Alexandre de Moraes, por três vezes. Fux apontou a incompetência da Corte para julgar o caso, defendeu que a ação deveria ser analisada pelo plenário e concordou com as alegações de cerceamento de defesa dos réus.

Divergências e críticas

O voto de Fux se alinha a uma série de críticas sobre a condução do processo por Alexandre de Moraes. As primeiras divergências foram manifestadas quando o ministro concordou com as principais questões levantadas pelas defesas dos réus, indicando a nulidade das decisões tomadas por Moraes.

Segundo o entendimento de Fux, nem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nem os outros sete réus do caso possuem foro por prerrogativa de função. Portanto, o caso deveria ser julgado na primeira instância.

“Os fatos ocorreram entre 2020 e 2023. Naquele período a jurisprudência era pacífica, consolidada, inteligível que uma vez cessado o cargo a prerrogativa de foro deixaria de existir. Nesse caso, os réus perderam seus cargos muito antes”, declarou o ministro.

Apesar de votar pela nulidade do processo, Fux se manifestou pela validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que acusa Bolsonaro de envolvimento na trama e descreve a conduta dos demais réus.

Princípios do juiz natural e da segurança jurídica

A posição de Fux ainda será avaliada pelos demais integrantes da Primeira Turma do STF. Até o momento, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino defenderam a competência do colegiado para julgar o caso. As ministras Cármen Lúcia e Cristiano Zanin ainda se manifestarão. Para Fux, a manutenção do caso no STF ofende os princípios do juiz natural e da segurança jurídica. “Nós estamos diante de uma incompetência absoluta, que é impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo”, afirmou.

Cerceamento de defesa

Além da questão da incompetência, Fux também fez declarações contundentes sobre o cerceamento do direito de defesa, citando o volume de mais de 70 terabytes de provas do processo. Acolhendo os argumentos das defesas, o ministro alegou que não houve tempo hábil para a análise completa dos dados.

“Uma vez que 70 terabytes poderia ser equiparado a muitos milhões e até bilhões de páginas, a depender da resolução ou número de caracteres, destaco que como no processo penal o protagonismo da instrução incumbe às partes, torna-se imperativo que antes da inquirição da prova oral a defesa já conheça todo o acervo probatório”, afirmou o ministro.

Alexandre de Moraes respondeu às defesas que a entrega das provas na íntegra foi um pedido delas próprias e que o acesso ao material usado pela acusação havia sido concedido desde o início da tramitação. No entanto, Fux discordou, argumentando que não cabe à autoridade judicial definir o que é relevante para a construção das defesas.

“Evidentemente com celular e computador apreendidos no bojo da investigação, tantas fotografias de páginas saltadas, documentos podem até não ser interesse da acusação, mas são de interesse da defesa. A jurisprudência do STF, não compete à autoridade realizar um filtro seletivo do material colhido decidido unilateralmente”, disse. “Há hoje doutrinas mais recentes que exatamente atacam esse ponto, o que pode ser indiferente para a acusação, pode não ser para a defesa”, acrescentou.

Desde a sessão em que Bolsonaro se tornou réu, Fux já havia manifestado desconforto com a delação de Mauro Cid e outras questões jurídicas do processo. Desde então, ele acompanhou todos os atos processuais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA
Publicado por Fernando Dias

