‘Vou derrotar Flávio Bolsonaro e Lula’, diz fundador do MBL

Também fundador do Partido Missão, Renan Santos pretende se lançar candidato à Presidência da República em 2026

Reprodução/Instagram/@renansantosmbl Renan Santos se manifestou após anúncio de pré-candidatura de Flávio Bolsonaro



O fundador do MBL (Movimento Brasil Livre), Renan Santos, manifestou-se nesta sexta-feira (5) após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciar a pré-candidatura ao Planalto. O líder do recém-criado Partido Missão pretende disputar a presidência em 2026.

“Eu vou derrotar Flávio Bolsonaro, eu vou derrotar Lula e depois, na presidência, derrotarei o crime organizado e o centrão”, escreveu Renan Santos em seu perfil no X (ex-Twitter). Também na rede social, o líder do MBL compartilhou um vídeo antigo em que criticou o senador e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ainda no vídeo, Renan Santos disse querer ver “o filho corrupto deles” em um debate com ele. “Flávio Bolsonaro, eu te aguardo, eu quero acabar com a sua raça”, declarou.