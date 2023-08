Wajngarten diz que Delgatti ‘mente, mente e mente’ em depoimento na CPMI

Advogado do presidente Jair Bolsonaro faz sequência de publicações para desmentir versão contada por Walter Delgatti na CPMI

Reprodução/Pânico O ex-chefe da Secom Fabio Wajngarden, que hoje é advogado de Bolsonaro



O ex-ministro e advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, afirmou que Walter Delgatti Neto mente em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. O hacker afirmou ter tido reuniões com Bolsonaro antes das eleições de 2022 e que o então presidente pediu que ele tentasse demonstrar uma “invasão fake” às urnas eletrônicas. Em troca, Delgatti afirma que Bolsonaro lhe ofereceu um indulto caso fosse preso. Pelas redes sociais, Wajngarten fez diversas postagens para criticar o depoente.

Eu convivo com o Pr @jairbolsonaro desde 2016.

JAMAIS ele sugeriu qualquer briefing publicitário para produção de qualquer roteiro de filme ou propaganda.

Para o depoente de hoje, o Presidente seria um Spielberg de temas eleitorais.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Em outra publicação, o advogado afirmou que a campanha de Jair Bolsonaro “sequer cogitou” a entrada de técnicos de informática na equipe e disse que o hacker está tentando ‘buscar holofotes e fogo’. Wajngarten também afirmou que ninguém do entorno do presidente colocou grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como disse Delgatti à CPMI.

NUNCA, JAMAIS, houve grampo, nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do Presidente.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Ao todo, Wajngarten fez seis tuítes desmentindo o depoimento do “hacker da Vaza Jato”. Veja as outras publicações:

Não se pode adjetivar o depoente, notoriamente condenado, CONTUDO inúmeros adjetivos são repetidamente endereçados ao Presidente @jairbolsonaro

São 2 pesos e 2 medidas.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Um PRESIDENTE que SEMPRE jogou dentro das 4 linhas pediria para fraudar as eleições?

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

Eu desconheço quem tenha feito reunião individual com o Pr @jairbolsonaro cuja duração tenha sido de 1 HORA E MEIA.

DU VI DO.

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023