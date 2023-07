Wajngarten posta foto de Bolsonaro exibindo marca da facada e desabafa: ‘Vítima dessa tal democracia’

A postagem é uma demonstração de apoio ao ex-presidente

Reprodução/Facebook/jairmessias.bolsonaro Jair Bolsonaro está inelegível até 2030



Em suas redes sociais, o advogado Fabio Wajngarten, ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações, publicou uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro sem camisa com as cicatrizes das cirurgias após a facada em evidência. “Vítima, dessa tal DEMOCRACIA, que joga há muito tempo fora das 4 linhas, não por palavras e sim por atos e decisões”, escreveu Wajngarten em clara demonstração de apoio à Bolsonaro após a inelegibilidade. Por cinco votos a dois, Bolsonaro não pode concorrer às eleições até 2030 devido ao uso indevido dos meio de comunicação do Estado para uma reunião, em julho de 2022, com embaixadores na qual questionava a validade das urnas eletrônicas brasileiras. “Há pouco tempo, levei uma facada na barriga. E hoje tomei uma facada nas costas com a inelegibilidade por suposto abuso de poder político”, disse Bolsonaro à imprensa.