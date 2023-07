Perfil oficial do governo comemora inelegibilidade de Bolsonaro com post irônico: ‘Grande dia’

Com o objetivo de anunciar a redução do preço da gasolina, a postagem fez a brincadeira, mas não mencionou nominalmente o ex-presidente

Ricardo Stuckert/flickr.com/lulaoficial Redes Sociais oficiais do governo faz postagem em tom de ironia à inegibilidade de Bolsonaro



Nas redes sociais, o perfil oficial do Governo Federal resolveu fazer uma publicação em tom de ironia, “Grande Dia”, logo após a declaração de inegibilidade do ex-chefe do executivo nacional Jair Bolsonaro (PL) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o objetivo de anunciar a redução do preço da gasolina, a postagem fez a brincadeira, mas não mencionou nominalmente o ex-presidente. Esta não foi a primeira vez que o perfil do Instagram do governo petista fez este tipo de postagem. Em maio, logo após a cassação do ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), por exemplo, um post comemorava a queda da inflação, que tinha por modelo a apresentação de power point realizada pelo então procurador da República. Em outra ocasião, dado o confisco pela Receita Federal de jóias recebidas por Jair Bolsonaro, no post da Secom da presidência dizia: “E aí, tudo joia?”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Governo do Brasil (@governodobrasil)