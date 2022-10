Zambelli diz ter sido agredida por militante petista antes de sacar arma para se defender em rua de São Paulo

‘Eles me empurraram, me jogaram no chão e me chamaram de filha da p*ta’, contou a deputada federal, que abriu um Boletim de Ocorrência; caso aconteceu no Jardim Paulista, na zona Oeste da cidade

A deputada federal Carla Zambelli (PL) se manifestou após circular nas redes sociais um vídeo em que ela aparece com uma arma apontada para um homem no bairro Jardim Paulista, na zona Oeste de São Paulo. Ao lado da Polícia Militar, a parlamentar disse que reagiu após ser agredida e informou que já estava registrando um Boletim de Ocorrência. No relato publicado nas redes sociais neste sábado, 29, Zambelli falou que saia de um restaurante quando foi abordada por um grupo de apoiadores do PT. “Vários homens se aproximaram e uma mulher com uma camisa vermelha ficou do lado de lá dando cobertura. Eles me empurraram, até me machucaram aqui [na perna], me jogaram no chão, me chamaram de filha da p*ta, de prostituta, mandaram eu tomar no cu e ele cuspiu em mim várias vezes”, contou. Após cair com o empurrão, Zambelli levantou e foi atrás do homem cuja identidade não foi divulgada. “Falei que ia chamar a polícia e que ele tinha que ficar aqui para esperar a polícia chegar. Ele se evadiu, eu saquei a arma e saí correndo atrás dele pedindo para ele parar. Ele ficou com medo e parou dentro de um bar. Pedi para ele esperar porque ia chamar a polícia, ia dar flagrante. Ele começou a pedir desculpa porque estavam filmando.” De acordo com a deputada, quando as pessoas em volta pararam de gravar, o homem voltou a ter um comportamento agressivo, mas foi retirado do local. A deputada anotou a placa do carro em que o homem estava e disse que passou todas as informações para a polícia.

URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugênio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 — Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022