Zanin tomará posse no STF em 3 de agosto

Presidente do STF, Rosa Weber, anunciou que a posse do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro da Corte está agendada para o próximo dia 3 de agosto

Geraldo Magela/Agência Senado Cristiano Zanin durante a sabatina para vaga no STF na CCJ do Senado



A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, anunciou que a posse do advogado Cristiano Zanin como novo ministro da Corte ocorrerá no dia 3 de agosto, após o recesso do Judiciário. O novo membro do Supremo foi aprovado pelo Senado na quarta-feira, 21, com 58 votos favoráveis, o que o tornou o terceiro mais votado entre os atuais integrantes do STF. Zanin esteve no Supremo na tarde desta quinta-feira, 22, quando se reuniu com Weber por cerca de 40 minutos. Ele também cumprimentou os ministros da Corte e conversou com a cúpula administrativa do STF para obter detalhes sobre como será o funcionamento de seu gabinete. O advogado foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga de ministro aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski, em abril deste ano.