Zema cobra impeachment de Gilmar em meio à polêmica: ‘Espero que o Senado tenha coragem’

Zema também criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por não pautar os processos de impeachment de ministros da Corte

ALOISIO MAURICIO / ESTADÃO CONTEÚDO E VINICIUS NUNES / ESTADÃO CONTEÚDO

Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, cobrou, na quinta-feira (23), o impeachment do ministro Gilmar Mendes, do STF. Os dois protagonizam um embate público desde que Zema publicou um vídeo satírico em que retrata o magistrado pedindo uma troca de favores ao ministro Dias Toffoli em meio ao escândalo do Banco Master.

“Eu pedi o impeachment do Gilmar Mendes porque julgo que a iniciativa cabe e espero que o Senado venha a ter coragem de apreciar”, disse ao programa “É Notícia”, da RedeTV!.

Durante a entrevista, Zema também criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por não pautar os processos de impeachment de ministros da Corte. “Quando tivermos presidente do Senado corajoso, e não presidente do Senado acovardado, essa situação vai se corrigir”, afirmou.

“Eu não posso mais publicar um bonequinho satirizando o Supremo, que virou fonte de negociata. Agora eu é que sou o bandido? Isso sim, na minha opinião, é atentado à democracia”, declarou.

Inquérito das fake news

Gilmar Mendes enviou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes pedindo a investigação do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por compartilhar em suas redes sociais um vídeo com uma sátira aos ministros da Corte.

Na representação, Gilmar apontou a suspeita de indícios de crime em uma publicação feita por Zema, que deixou o governo de Minas em março para ser pré-candidato à Presidência da República.

Moraes pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre a inclusão de Zema no inquérito.

O vídeo publicado por Zema retratava uma conversa entre dois bonecos, caracterizados por desenhos de fantoches, que representariam Dias Toffoli e Gilmar Mendes. No vídeo, Toffoli telefona para Gilmar e pede a ele que anule as quebras de sigilo de sua empresa, aprovada na CPI do Crime Organizado do Senado.

*com informações do Estadão Conteúdo