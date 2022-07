Posicionamento do Grupo Jovem Pan

Divulgação/Jovem Pan Posicionamento oficial do Grupo Jovem Pan



Na última segunda-feira, dia 11, o Jornal Jovem Pan exibiu reportagem sobre o absurdo caso de estupro cometido pelo médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra. Destaque-se que, diante de tão monstruoso relato e fato, é quase impossível que as palavras expressem o total repúdio do GRUPO JOVEM PAN.

Na ocasião, foi exibido trecho de vídeo gravado pelos denunciantes do crime.

As imagens, que foram também exibidas por outros veículos de imprensa, mostram o abusador próximo à vítima, que em momento nenhum é identificada, ao contrário do que foi noticiado por alguns portais de notícias.

O vídeo também mostra que as alegações feitas pelos colunistas de portais de notícias de que a Jovem Pan teria feito apologia ao estupro e à violência contra a mulher não têm o menor fundamento, são frutos de ilações sem qualquer propósito.

Desde que o caso foi revelado, a Jovem Pan adotou os cuidados necessários para exercer o trabalho de informar e preservar os direitos da vítima, como é praxe em situações como essa.

A Jovem Pan galgou seu elevado grau de credibilidade como consequência do irrestrito respeito à ética e aos valores sociais, morais e do respeito às boas práticas do jornalismo.

Reiteramos que a Jovem Pan repudia com veemência o ato criminoso e confia que as autoridades cumprirão com o dever de investigar e punir o responsável pelas atrocidades denunciadas, garantindo assim que as vítimas consigam o devido reparo na justiça.

Sobre as afirmações mentirosas dos portais de notícias, nossa resposta seguirá a via judicial.