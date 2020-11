Presidente do Irã quer que Biden ‘compense os erros’ de Trump

Presidente Hasan Rohani criticou os EUA pelas sansões econômicas impostas após saída do país do acordo nuclear

O presidente do Irã, Hasan Rohani, pediu ao democrata Joe Biden, apontado como vencedor das eleições do Estados Unidos em projeções de grande parte da imprensa americana, compense os erros que, na visão do líder persa, foram cometidos pelo governo de Donald Trump. “Chegou a hora de Washington respeitar as regras globais e voltar ao caminho do cumprimento das obrigações internacionais”, afirmou Rohani em comunicado emitido pelo site oficial da Presidência Iraniana. O presidente se referiu à decisão de Trump de em 2018 retirar os EUA unilateralmente do acordo nuclear entre o Irã e seis grandes potências, assinado três anos antes. “A nação do Irã, através de sua heroica resistência à guerra econômica imposta, demonstrou que a política de máxima pressão dos EUA está condenada ao fracasso”, comentou.

Rohani também insistiu que a República Islâmica, desde que as outras partes cumpram seus compromissos, “aderiu a suas obrigações e considera como sua estratégia a interação construtiva com o mundo”. Biden, que era o vice-presidente de Barack Obama quando o acordo nuclear de 2015 foi assinado, defende um retorno à diplomacia com o Irã caso Teerã concorde em não adquirir uma arma atômica. “A política mal orientada do governo americano nos últimos anos não só foi condenada por pessoas em todo o mundo, mas também enfrentou a oposição da população nas recentes eleições”, finalizou Rohani.