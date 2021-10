Doria anuncia redução no intervalo entre doses da Pfizer para 21 dias em São Paulo

Tempo de espera já havia caído de três meses para dois anteriormente; intenção é que mais pessoas completem o esquema vacinal

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Doria celebra queda no tempo de espera entre aplicações de doses da vacina da Pfizer



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou as redes sociais nesta segunda, 17, para anunciar que o intervalo entre a aplicação de duas doses da Pfizer nos cidadãos paulistas adultos será reduzido novamente, agora para 21 dias – adolescentes entre 12 e 17 anos seguem com o tempo de espera indicado no cartão. Inicialmente, o período de espera para quem recebeu a primeira dose do imunizante da fabricante americana era de 90 dias (três meses.) Depois, foi reduzido para oito semanas (dois meses), antes de ser novamente diminuído, agora para três semanas (21 dias). A Pfizer indica o intervalo mais curto como o mais adequado, mas São Paulo e os outros Estados brasileiros estavam aplicando com maior tempo de espera para garantir que não haveria falta do imunizante.

“A medida vai beneficiar cerca de 2 milhões de pessoas que poderão completar o esquema vacinal mais cedo em São Paulo. Vacina no braço!”, celebrou Doria. Uma das grandes preocupações é garantir que as pessoas recebam a segunda dose na data adequada, e o governo paulista já realizou dois mutirões em sábados (nos dias 2 e 16 de outubro) para tentar chamar os “atrasados”, quem não recebeu a dose restante no dia certo – que devem recebê-las o mais rápido possível. Até esta segunda, 18, São Paulo conta 83,09% da população total do Estado com ao menos uma dose e 63,96% com o esquema vacinal completo, segundo o ‘Vacinômetro’, contagem feita pelo governo estadual.