Absolar pede inclusão da energia solar no Leilão de Energia Nova A-5

A inclusão poderia representar um avanço significativo para o setor, alinhando-se às metas de sustentabilidade e inovação do país, segundo a entidade

Freepik - Gerada com IA A entidade argumenta que a inserção da energia solar fotovoltaica no leilão não apenas aumentaria a competitividade do setor, mas também ajudaria a reduzir os custos para os consumidores



A Associação Brasileira de Energia Solar, conhecida como Absolar, fez um apelo ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para que a energia solar seja incluída no Leilão de Energia Nova A-5, programado para agosto de 2025. A entidade argumenta que a inserção da energia solar fotovoltaica no leilão não apenas aumentaria a competitividade do setor, mas também ajudaria a reduzir os custos para os consumidores, além de fomentar a sustentabilidade e a criação de empregos. Atualmente, as regras do leilão limitam a participação a usinas hidrelétricas com capacidade de até 5 megawatts. Desde 2019, a energia solar se destacou como a fonte mais competitiva, apresentando um preço médio de R$ 84,39 por megawatt-hora (MWh) no Leilão A-6 de 2019 e R$ 171,41 no Leilão A-5 de 2022. Essa tendência reforça a viabilidade econômica da energia solar no Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Sistema Interligado Nacional (SIN) conta com uma capacidade instalada de 17 gigawatts (GW) em grandes usinas solares. Desde o início de sua expansão em 2012, o setor solar brasileiro atraiu investimentos que ultrapassam R$ 72,7 bilhões. Além disso, a indústria gerou mais de 510 mil postos de trabalho e contribuiu com aproximadamente R$ 23,9 bilhões em arrecadação. A inclusão da energia solar no leilão poderia representar um avanço significativo para o setor, alinhando-se às metas de sustentabilidade e inovação do país. A Absolar acredita que essa mudança não apenas beneficiaria os consumidores, mas também impulsionaria o desenvolvimento econômico e social, criando um ambiente mais favorável para a energia renovável no Brasil.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA