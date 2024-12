Área de queimadas no Brasil quase dobra em 2024, em relação a 2023

Entre janeiro e novembro deste ano, o Brasil teve um aumento de 90% nas áreas queimadas, com 297.680 km² afetados

EFE/Joédson Alves Amazônia foi a área mais afetada, seguida pelo cerrado, pantanal e caatinga



Entre janeiro e novembro de 2024, o Brasil registrou um aumento nas áreas afetadas por incêndios, totalizando 297.680 km². Esse número representa um crescimento de 90% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando 156.448 km² foram queimados. Os dados, provenientes do Monitor do Fogo da plataforma MapBiomas, indicam que este é o maior índice desde 2019. No mês de novembro, as queimadas consumiram 22 mil km², com os estados mais impactados sendo Pará, que perdeu 8.697 km², seguido por Maranhão, com 4.769 km², e Mato Grosso, que teve 1.804 km² atingidos. O pesquisador Felipe Martenexen, do Ipam, ressaltou as sérias consequências que esses incêndios trazem para o meio ambiente e a saúde pública, especialmente em Santarém, onde a qualidade do ar piorou significativamente.

A Amazônia foi a região mais afetada, concentrando 57% do total de áreas queimadas nos primeiros 11 meses de 2024, com 76 mil km² de florestas impactadas. Ane Alencar, também do Ipam, enfatizou a urgência de se reduzir o desmatamento e de se controlar o uso do fogo, principalmente em anos com condições climáticas desfavoráveis. O aumento das queimadas é um reflexo da intensificação das atividades humanas, como o desmatamento e a expansão da agropecuária, além de condições climáticas adversas que persistem.

Em 2024, as florestas foram as mais atingidas, ao contrário dos últimos seis anos, quando as queimadas afetaram principalmente áreas de pastagem. O cerrado foi o segundo bioma mais atingido, com 96 mil km² queimados, seguido pelo pantanal, que perdeu 19 mil km², e a mata atlântica, com 10 mil km². Além disso, a caatinga e o pampa também sofreram com as queimadas, registrando 2.975 km² e 33 km², respectivamente. A situação atual exige uma resposta urgente das autoridades e da sociedade para mitigar os danos e proteger os ecossistemas brasileiros, que estão sob crescente ameaça devido a práticas insustentáveis e mudanças climáticas.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA