BID lança programa de US$ 1 bilhão para Desenvolvimento Sustentável

Pixabay



O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou a aprovação de um novo programa que se estenderá por cinco anos, permitindo que cidades, Estados e regiões da América Latina e do Caribe tenham acesso a até US$ 1 bilhão em empréstimos. O objetivo é fomentar investimentos em infraestrutura, desenvolvimento urbano e serviços que promovam um crescimento sustentável na região. Denominada “BID para Cidades e Regiões”, a iniciativa busca fortalecer a capacidade de desenvolvimento e a solvência financeira dos governos locais. Para isso, o programa oferecerá assistência técnica e incentivará o financiamento do setor privado, especialmente para aqueles entes subnacionais que enfrentam dificuldades para acessar os mercados de capitais.

Ilan Goldfajn, presidente do BID, enfatizou a importância dessa nova ferramenta, que visa equipar os governos subnacionais com os recursos necessários para impulsionar o desenvolvimento em suas comunidades. A proposta é uma resposta às necessidades específicas de cada região, permitindo que as administrações locais liderem suas próprias iniciativas de crescimento. Com essa ação, o BID reafirma seu compromisso em apoiar o desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe, promovendo um ambiente mais favorável para investimentos em áreas essenciais. O programa representa uma oportunidade significativa para que as cidades e Estados possam avançar em suas agendas de desenvolvimento, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

