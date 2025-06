Comunidade de Tapanã critica obras da COP30 e falta de saneamento básico

Apesar do governo do Pará afirmar que mais de 500 mil cidadãos serão beneficiados com melhorias, apenas 40 mil terão acesso à coleta de esgoto, o que representa apenas 3% da população

O conceito de saneamento básico envolve não apenas a água tratada, mas também a coleta e o tratamento de esgoto, a coleta de lixo e o manejo das águas pluviais



Luciano Pereira, residente em Tapanã, Belém, manifesta a insatisfação da comunidade em relação às obras relacionadas à COP30, que não atendem às demandas locais. O igarapé Mata Fome, que atravessa a região, se tornou um esgoto a céu aberto, refletindo a grave falta de saneamento básico. Apesar do governo do Pará afirmar que mais de 500 mil cidadãos serão beneficiados com melhorias, apenas 40 mil terão acesso à coleta de esgoto, o que representa apenas 3% da população. Luana Pretto, presidente do Instituto Trata Brasil, esclarece que o conceito de saneamento básico envolve não apenas a água tratada, mas também a coleta e o tratamento de esgoto, a coleta de lixo e o manejo das águas pluviais. Embora o governo contabilize obras de drenagem e urbanização, especialistas apontam que essas intervenções não são suficientes para atender as áreas que mais necessitam de melhorias.

Adler Silveira, secretário de Infraestrutura do Pará, informa que as obras serão realizadas em etapas, priorizando as regiões com maior densidade populacional. Entretanto, a realidade enfrentada por moradores como Nilza Nordeste de Souza é alarmante, com a presença de doenças como sarna, resultado da falta de condições sanitárias adequadas. Críticas surgem de especialistas que argumentam que os projetos da COP30 favorecem áreas já dotadas de infraestrutura, enquanto comunidades carentes permanecem sem as melhorias necessárias. Tereza Campello, diretora do BNDES, ressalta a importância dos investimentos em macrodrenagem para prevenir alagamentos e garantir a segurança da população. Embora alguns moradores relatem alívio com as obras em áreas como a Avenida Cipriano Santos, atrasos em outros projetos geram preocupação. A situação em regiões como Benguí e Marambaia é crítica, com contratempos que comprometem o andamento das obras e a qualidade de vida dos residentes.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA