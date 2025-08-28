Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Petrobras a um passo do licenciamento na Foz do Amazonas

Petrobras a um passo do licenciamento na Foz do Amazonas

Teste de emergência bem-sucedido aproxima estatal da perfuração, mas ausência de estudos integrais e riscos à biodiversidade ainda colocam o projeto em xeque

  • Por Patrícia Costa
  • 28/08/2025 17h36
REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Petrobras O avanço coloca a estatal a um passo da perfuração do poço Morpho, em área que o setor considera promissora, comparável às descobertas de Suriname e Guiana

