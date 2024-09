Ex-secretário de Silvio Almeida é exonerado após acusações de assédio moral

Cláudio Augusto Vieira da Silva chefiava a Secretaria da Criança e do Adolescente no Ministério dos Direitos Humanos; ele ainda não se pronunciou sobre o caso

Valter Campanato/Agência Brasi A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tomou a decisão de reabrir as investigações após a nova denúncia



O Secretário Nacional da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira da Silva, foi exonerado, nesta quinta-feira (19), pelo Ministério dos Direitos Humanos, em meio a acusações de assédio moral. Nomeado em maio de 2023, sua demissão ocorreu após a revelação de suspeitas que envolvem assédio moral. No dia 9 deste mês, o ministério recebeu uma denúncia anônima que detalhava 14 comportamentos de assédio moral atribuídos a Vieira da Silva. A denúncia, fundamentada em relatos de vítimas e documentos internos, aponta para práticas sistemáticas de assédio, com foco em mulheres que estavam sob sua supervisão. Entre as condutas mencionadas estão ameaças de demissão e tentativas de silenciar as funcionárias durante reuniões.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tomou a decisão de reabrir as investigações após a nova denúncia. Segundo o documento, Vieira da Silva privilegiava alguns de seus funcionários, bem como segregava, constrangia, desmerecia e exercia controle sobre quem ele assediava.

