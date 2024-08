Distrito Federal suspende aulas em centros olímpicos por causa das queimadas e fumaça

A medida foi tomada em resposta às condições climáticas adversas que afetam Brasília

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar da qualidade do ar ruim, aulas são mantidas na rede estadual em Brasília



O governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a suspensão das aulas nos doze centros olímpicos e paralímpicos (COPs) nesta segunda-feira, 26 de agosto. A medida foi tomada em resposta às condições climáticas adversas que afetam Brasília, onde a fumaça proveniente de queimadas em várias partes do país tem gerado preocupações sobre a saúde e segurança dos frequentadores. A Secretaria de Esporte e Lazer do DF informou que, se as condições climáticas não melhorarem, a suspensão das aulas poderá ser prolongada. Em 2024, os COPs oferecem mais de 28 mil vagas gratuitas em 32 modalidades esportivas, o que torna a decisão ainda mais significativa para os praticantes.

Por outro lado, a Secretaria de Estado de Educação do DF (SEEDF) optou por manter as aulas nas escolas públicas, argumentando que a situação atual não justifica a suspensão. A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou que a decisão foi fundamentada em dados técnicos e que as aulas serão interrompidas imediatamente caso o alerta de baixa umidade do ar se intensifique para o nível vermelho. Além disso, o Ministério da Saúde divulgou orientações para a população a fim de minimizar os efeitos da fumaça. As recomendações incluem aumentar a ingestão de líquidos, limitar o tempo de permanência ao ar livre e utilizar máscaras. O GDF também pediu que as escolas garantam a manutenção adequada dos bebedouros e incentivem os alunos a se hidratarem.

