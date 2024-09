Frente fria melhora qualidade do ar em São Paulo

A umidade também ficou elevada e chegou a 100% em alguns locais

Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo Na semana passada, capital paulista foi considerada a metrópole com pior qualidade do ar do planeta



A chegada de uma frente fria entre os dias 15 e 16 de setembro trouxe uma significativa melhora na qualidade do ar em São Paulo. A umidade melhorou bastante e, com alguns locais, chegou a registrae 100%. Antes dessa mudança, a cidade enfrentava uma situação crítica, com nove estações de monitoramento indicando poluição do ar muito acima do recomendado para a saúde. As previsões meteorológicas indicam que a cidade deve experimentar chuvas intermitentes durante a manhã, com temperaturas variando entre 14°C e 18°C. Essa tendência de clima mais frio e alta umidade deve persistir nos próximos dias, trazendo chuvas leves para a região.

Além disso, o Estado de São Paulo não está mais sob alerta para condições de tempo seco e risco de incêndios. No entanto, um alerta amarelo foi emitido para o litoral e a região metropolitana, onde se espera um acumulado de chuvas entre 20 a 30 mm/h. A faixa leste do Estado pode enfrentar chuvas mais intensas. Enquanto isso, o centro do Brasil continua a lidar com a seca, especialmente em Goiás e no sul do Tocantins, onde as condições de tempo seco ainda são predominantes. A mudança climática em São Paulo representa um alívio temporário para a população, que vinha sofrendo com a poluição do ar.

