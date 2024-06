Governo de SP lança projeto inédito para reduzir atropelamento de animais

Além de proteger a fauna, a iniciativa pode diminur mortes causadas por acidentes e melhorar a eficiência do trânsito

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO 30 mil animais são atropelados por ano em rodovias paulistas



Operadores de rodovias paulistas terão prazo de até dois anos para apresentar um cronograma de ações visando reduzir o número de animais atropelados nas estradas do estado. O Plano de Mitigação de Atropelamento de Fauna em Rodovias, elaborado pela Cetesb foi divulgado nesta semana, após quase três anos de discussões e consulta pública. Uma vez aprovado o cronograma, os responsáveis pelas estradas deverão implementar estruturas de proteção, como passagens subterrâneas e aéreas para animais em pontos críticos, sinalização de alerta aos motoristas, sonorizadores e redutores de velocidade. A ideia é padronizar a metodologia de mitigação de atropelamentos, principalmente em novos projetos de estradas.

Entre 2018 e 2022, os 22 mil km da malha rodoviária paulista registraram uma média anual de 30 mil atropelamentos de animais, entre selvagens, silvestres e domésticos. Os números podem ser ainda maiores devido a erros e omissões nos registros, além da remoção de carcaças por animais carniceiros ou condições climáticas adversas. O plano terá uma vigência de oito anos e, inicialmente, as ações serão focadas no levantamento de áreas prioritárias com maior incidência de atropelamentos, conhecidas como hotspots. As diretrizes incluem a necessidade de dar destino aos animais, sejam eles íntegros, feridos ou mortos, além da promoção de campanhas de educação ambiental e parcerias institucionais com prefeituras e ONGs.

Recentemente, uma decisão judicial obrigou o DER a adotar medidas contra atropelamentos de animais em um trecho específico da SP-125. O órgão alegou que a sentença exigia funções incompatíveis com suas atribuições. Especialistas ressaltaram a importância de um levantamento preciso dos problemas e o treinamento de funcionários para o manejo de fauna nas rodovias.

