Governo de SP registra primeiro caso oficial de animal vítima de incêndio florestal em 2025
Anta resgatada no Pontal do Paranapanema segue em tratamento intensivo em associação de Assis, no interior do estado
O primeiro caso oficialmente notificado por um centro credenciado pelo Governo de São Paulo de animal silvestre vítima de incêndio florestal foi registrado neste fim de semana. Trata-se de uma anta (Tapirus terrestris), fêmea adulta, resgatada na noite de sexta-feira (22), em Teodoro Sampaio, região do Pontal do Paranapanema. O animal está sob cuidados intensivos na Apass (Associação Protetora de Animais Silvestres), em Assis.
O resgate foi feito por brigadistas do Parque Estadual Morro do Diabo, administrado pela Fundação Florestal – vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) –, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental. A anta foi encontrada debilitada, com lesões graves, dentro de um açude em meio a um canavial. Para o transporte até Assis, a cerca de 180 km do local, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) disponibilizou caminhão e motorista, garantindo a chegada segura do animal à Apass, na noite de 22 de agosto.
Segundo a entidade, a anta apresenta queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em cerca de 70% do corpo, perda total da visão e comprometimento de uma orelha. Apesar da gravidade, alimenta-se e bebe água voluntariamente.
“Estamos trabalhando intensamente para garantir conforto e qualidade de vida para esse animal, mesmo sabendo que não será possível devolvê-lo à natureza. É uma paciente que exigirá cuidados prolongados, com protocolos para analgesia, antibióticos e anti-inflamatórios e manejo das lesões. O apoio que recebemos de órgãos parceiros foi fundamental para que esse resgate acontecesse”, explica Natália Tomaz Inácio de Godoy, diretora executiva da Apass.
A suspeita é de que as lesões sejam decorrentes de um incêndio ocorrido em 17 de agosto, na região do Parque Estadual Morro do Diabo – único evento registrado este mês. Assim, a anta teria permanecido pelo menos cinco dias ferida, sem atendimento, até chegar ao açude. O caso chama a atenção para os impactos das queimadas sobre a fauna e a importância da integração entre órgãos ambientais, entidades parceiras e sociedade civil.
“Essa ocorrência evidencia a relevância da atuação conjunta dos brigadistas da Fundação Florestal e da Polícia Militar Ambiental para salvar vidas, além do papel essencial das instituições credenciadas, como a Apass, no acolhimento e tratamento dos animais resgatados. Também reforça a importância de que todos os empreendimentos que compõem a rede de Cetras mantenham suas notificações atualizadas na plataforma do Governo do Estado. Esse controle é fundamental para monitorar e responder com eficiência a eventos críticos que ameaçam a biodiversidade paulista”, destaca Liliane Milanelo, coordenadora de Gestão dos Cetras da Semil.
Atualmente, a rede estadual conta com 30 Cetras credenciados: quatro especializados em fauna marinha e 26 aptos a receber animais vítimas de incêndios florestais. Em 2024, foram registrados 94 resgates decorrentes de queimadas, dos quais 53 não resistiram, 2 foram reabilitados e devolvidos à natureza, e os demais seguem em tratamento. Só na Apass de Assis, 48 animais foram atendidos, com 19 mortes. Os números reforçam a importância da estrutura organizada pelo Governo do Estado para oferecer resposta rápida e eficiente a situações de emergência que afetam a fauna silvestre.
Capacitação
A Semil lançou neste mês um pacote de vídeo-aulas voltado à prevenção, preparação e resposta a emergências, com ênfase no resgate e manejo de animais silvestres e domésticos vitimados pelo fogo. As aulas integram a Operação São Paulo Sem Fogo e acontecem de 15 de agosto a 17 de setembro, com acesso gratuito para prefeituras, organizações da sociedade civil e profissionais interessados. Ao todo, são dez módulos, incluindo um dedicado exclusivamente à fauna, abordando os impactos do fogo sobre animais silvestres e domésticos — que também podem ser afetados quando os incêndios se aproximam de áreas urbanas.
SP Sem Fogo
A Operação SP Sem Fogo é uma parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), Segurança Pública e Defesa Civil do Estado. Além disso, conta com iniciativas e investimentos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), além da própria Semil e de suas vinculadas: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Fundação Florestal (FF).
Para cumprir seus objetivos, a Operação São Paulo Sem Fogo desenvolve uma série de atividades de forma permanente ao longo do ano, divididas em fases (verde, amarela e vermelha), conforme as necessidades e priorizações de cada período.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.