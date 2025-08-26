Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Tarcísio de Freitas lidera disputa pelo governo de São Paulo, diz Paraná Pesquisas

Tarcísio de Freitas lidera disputa pelo governo de São Paulo, diz Paraná Pesquisas

Levantamento aponta que o chefe do Executivo paulista tem 43,8% das intenções de voto, seguido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com 23%, e pela deputada Erika Hilton, com 7,3%

  • Por Jovem Pan
  • 26/08/2025 10h58
  • BlueSky
Divulgação / Paraná Pesquisas Situação Eleitoral para o Executivo Estadual Situação Eleitoral para o Executivo Estadual

Uma nova pesquisa de intenção de voto do instituto Paraná Pesquisas aponta a liderança do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida pelo governo de São Paulo em 2026. Em um cenário sem Tarcísio, o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), também se destaca como um forte candidato. Na pesquisa, Tarcísio de Freitas lidera em todos os cenários testados. Contra o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o governador aparece com quase 44% das intenções de voto, enquanto Alckmin pontua com cerca de 23%. Em uma disputa com o ministro Márcio França (PSB), a vantagem de Tarcísio se amplia para quase 48%, contra 11,5% de França. Já em um confronto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), Tarcísio registra 46%, enquanto Haddad alcança 20%.

O levantamento também simulou um cenário em que Tarcísio de Freitas não concorre à reeleição, possivelmente para disputar a Presidência da República. Nesse caso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, surge como principal nome, mantendo a pontuação de pesquisas anteriores com cerca de 29% das intenções de voto.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo a reportagem da Jovem Pan News, os resultados foram comemorados internamente pelos aliados de ambos os políticos. Para a equipe de Tarcísio, os números indicam um cenário de conforto para uma eventual campanha de reeleição. Já para Ricardo Nunes, a pesquisa o consolida como um sucessor viável e um nome importante no cenário político estadual.

*Com informações de Beatriz Manfredini

Leia também

Paraná Pesquisas: Lula é desaprovado por 53,6%
Paraná Pesquisas: Lula perde para Bolsonaro, empata com Michelle e fica à frente de Tarcísio e Eduardo no Tocantins

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >