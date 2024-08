Governo Federal intensifica combate a queimadas na Amazônia Legal

Ministério do Meio Ambiente vai reforçar ações em áreas críticas e reforçar a fiscalização

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Amazônia já registrou mais de 59 mil focos de incêndio, pior índice desde 2010



O governo federal, em colaboração com os estados que compõem a Amazônia Legal, está implementando ações em três regiões que apresentam os maiores índices de queimadas e incêndios florestais. Essa iniciativa foi divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima após uma reunião com governadores e representantes de nove estados da região amazônica. As áreas que receberão atenção especial incluem a faixa entre Porto Velho (RO) e Humaitá (AM), na BR-319; a localidade de Apuí (AM), na BR-230; e Novo Progresso (PA), na BR-163. Para coordenar as ações, serão criadas bases multiagências que contarão com a participação de órgãos federais e estaduais, como o Ibama, ICMBio, Funai e a Polícia Federal.

Até o momento, a Amazônia já registrou mais de 59 mil focos de incêndio, o que representa o pior índice desde 2010. A fumaça resultante das queimadas tem comprometido a qualidade do ar em dez estados brasileiros. O Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (Ciman) ficará encarregado de organizar as frentes de combate aos incêndios. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ressaltou que a maioria dos focos de incêndio está localizada em áreas sob a jurisdição do governo federal, mas a assistência também será oferecida em regiões estaduais. Além disso, a atuação policial será reforçada para coibir incêndios ilegais, uma vez que não há novas permissões para o uso do fogo na Amazônia.

