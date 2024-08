Jogos Olímpicos de Paris 2024: igualdade de gênero e sustentabilidade

A organização quer reduzir a pegada de carbono em 50%, em relação à outras olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 se destacam por serem os primeiros a garantir a igualdade de gênero em suas competições, além de implementar práticas sustentáveis. A organização do evento se compromete a utilizar 95% de instalações temporárias ou já existentes, minimizando a necessidade de novas construções e, consequentemente, o impacto ambiental. Com o objetivo de reduzir a pegada de carbono em 50% em relação a edições anteriores, Paris 2024 está alinhada com os compromissos do Acordo de Paris e busca alcançar a neutralidade de carbono até 2050. A inclusão de 50% de competições para atletas de ambos os sexos representa um avanço significativo na promoção da igualdade de gênero.

A promoção de práticas sustentáveis e a busca pela igualdade são fundamentais para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A organização planeja que toda a energia utilizada durante os Jogos seja proveniente de fontes renováveis e que pelo menos 70% dos resíduos gerados sejam reciclados ou reutilizados. Essas iniciativas não apenas estabelecem novos padrões em termos de sustentabilidade e igualdade de gênero, mas também servem como um modelo para futuros eventos esportivos ao redor do mundo. O compromisso de Paris 2024 com um futuro mais justo e ecologicamente responsável é um passo importante para a transformação do cenário esportivo global.

