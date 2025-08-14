Observatório do Clima alerta para possível ‘vexame histórico’ na COP30

A escolha de Belém visava destacar o potencial do Brasil em liderar a transição energética e atrair investimentos para o desenvolvimento sustentável; no entanto, o evento pode ser lembrado como a ‘COP do improviso’

O Observatório do Clima recentemente expressou preocupações significativas em relação à capacidade do governo brasileiro de sediar a COP 30 em Belém, destacando a possibilidade de um vexame histórico devido a problemas de hospedagem. A reunião crucial para resolver essas questões foi adiada, gerando incertezas sobre a capacidade de acomodar todos os participantes a preços justos. O birô da Convenção do Clima, responsável pelo adiamento, não foi influenciado pelo governo brasileiro, mas a ausência de uma nova data para a reunião aumenta a insegurança sobre a logística do evento.

Belém, escolhida há mais de dois anos para sediar a COP 30, enfrenta desafios consideráveis para acomodar o grande número de participantes esperados. Com apenas 53 mil leitos disponíveis, a demanda supera a oferta, resultando em um aumento significativo nos preços das diárias. Essa situação tem dificultado a participação de representantes de países africanos, cientistas e outras vozes importantes, que não conseguem arcar com os custos elevados. A proposta inicial de utilizar hotéis navio e escolas como alternativas de hospedagem não tem sido suficiente para resolver o problema.

A escolha de Belém visava destacar o potencial do Brasil em liderar a transição energética e atrair investimentos para o desenvolvimento sustentável. No entanto, a COP 30 corre o risco de ser lembrada como a “COP do improviso” e da exclusão, com a ausência de líderes e participantes importantes, como o presidente da Áustria. A falta de um plano alternativo por parte do governo brasileiro pode comprometer a imagem do país no cenário internacional, especialmente em um evento que busca promover a justiça climática.

Diante desse cenário, é crucial que o governo brasileiro tome medidas urgentes para garantir que a COP 30 não se torne um fiasco logístico. A implementação de soluções criativas e eficazes para a hospedagem e a logística do evento é essencial para assegurar a participação de todas as vozes importantes no debate climático global. A capacidade do Brasil de se posicionar como um líder na transição energética e no desenvolvimento sustentável depende, em grande parte, do sucesso da organização deste evento de grande escala.

