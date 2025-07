Durante a Cúpula realizada no Rio de Janeiro, jovens discutem transição energética justa e viável

Foto de Daniel RAMALHO / AFP A energia nuclear será um dos tópicos centrais na COP30, programada para novembro em Belém



Durante a Cúpula do Brics, que está sendo realizada no Rio de Janeiro, a juventude do bloco está debatendo a energia nuclear como uma alternativa viável e sustentável. Alexander Kormishin, que é o diretor da Agência de Energia para a Juventude do Brics, enfatiza que muitos jovens veem a geração nuclear como uma solução com benefícios a longo prazo. Kormishin também destaca que a energia nuclear será um dos tópicos centrais na COP30, programada para novembro em Belém. Ele menciona que foram estabelecidos eixos temáticos relevantes, como o desenvolvimento de pequenos reatores modulares e inovações tecnológicas que promovem a redução de carbono. A preocupação com uma transição energética justa é um ponto importante para a juventude, que se preocupa com o impacto nas famílias e no futuro das novas gerações, especialmente em nações onde a energia convencional ainda é predominante. Os jovens do Brics estão em busca de investimentos e oportunidades para empreendedores, apresentando uma visão distinta em relação à juventude do G7, que está mais focada na crise do gás na Europa.

Além disso, Kormishin observa que a mudança da matriz energética tradicional para fontes renováveis pode gerar consequências sociais e econômicas, tornando certos grupos mais vulneráveis. A juventude do Brics está engajada em um processo de debate inclusivo sobre segurança energética, onde refletem sobre suas prioridades e compartilham ideias que podem ser adaptadas a diferentes realidades.

