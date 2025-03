Liderança empresarial lança grupo inspirado no G20 para a COP 30

Empresários criam o “SB COP” para apoiar a conferência no Brasil com foco em desenvolvimento sustentável e redução de emissões

Pixabay O SB COP abordará seis áreas principais: Transição energética, Economia circular, Bioeconomia, Transição justa, Financiamento climático e Segurança alimentar



Um novo grupo, inspirado no B20 do G20, será criado por empresários brasileiros e internacionais para apoiar a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas, conhecida como COP 30. Denominado Sustainable Business COP 30 (SB COP), o lançamento oficial ocorre hoje, em Brasília, sob a liderança da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A proposta do SB COP é reunir líderes de diversas empresas e organizações com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável. Ricardo Alban, presidente da CNI, enfatiza a relevância da participação do setor produtivo nas discussões sobre mudanças climáticas e suas implicações. Ricardo Mussa, ex-CEO da Raízen, assumirá a liderança do SB COP, que se propõe a criar recomendações durante a COP 30. O grupo buscará formalizar compromissos do setor privado para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa e desenvolver uma agenda climática proativa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O SB COP abordará seis áreas principais: Transição energética, Economia circular, Bioeconomia, Transição justa, Financiamento climático e Segurança alimentar. Essas temáticas foram escolhidas para garantir um enfoque abrangente nas questões climáticas. Davi Bomtempo, que atuará como secretário-executivo do grupo, informou que serão definidas até três recomendações em cada eixo temático. O objetivo é manter a transparência e o comprometimento das empresas, assegurando que as metas estabelecidas sejam alcançadas de forma eficaz.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA