Maior marcha do Brasil em defesa dos animais acontece neste domingo

Ato no Dia Internacional dos Direitos Animais mobiliza ativistas e sociedade civil em São Paulo para pressionar o Congresso por leis que garantam proteção a todos os animais

Neste domingo (7), acontece a maior marcha do Brasil em defesa dos animais, em São Paulo, no Dia Internacional dos Direitos Animais (DIDA 2025). Organizado pela Animal Equality, o evento tem como foco a defesa jurídica da proteção de animais explorados para consumo humano.

Paralelamente, o ato é realizado em um momento de grande atenção nacional à proteção animal, uma vez que a Câmara dos Deputados aprovou o PL 347/2003 no último mês. A proposta trouxe avanços importantes ao aumentar a pena para crimes contra a fauna silvestre, no entanto, alterações inseridas no texto podem fragilizar garantias constitucionais de proteção aos animais da agropecuária.

“Ao ser a maior marcha do país em defesa dos animais explorados para consumo humano, o ato amplia a pressão social sobre o Congresso Nacional, reforçando que a sociedade não aceita retrocessos e práticas cruéis contra os animais”, destacou a Animal Equality à Jovem Pan News.

Além disso, ato espera impulsionar quatro projetos de lei que têm o objetivo de acabar com algumas das práticas mais cruéis da indústria pecuária:

– PL 90/2020: Proibição da produção e comercialização de foie gras;

– PL 5092/2023: Proibição do confinamento extremo;

– PL 783/2024: Proibição do descarte de pintinhos machos;

– PL 2387/2022 Proibição do abate de cavalos.

“Esse foco foi escolhido porque sintetiza a urgência de alinhar a legislação brasileira ao princípio de que todos os animais são sencientes e merecem proteção contra crueldade”, explicou a organização.

O ato busca conscientizar a sociedade sobre a cruel realidade dos animais. “Em relação ao Poder Legislativo e às autoridades, o objetivo é pressioná-los para aprovar leis que realmente defendam os animais e ir contra o retrocesso. O recado é claro: a aprovação de brechas cruéis terá custo político e que o alinhamento com a proteção animal é um valor cada vez mais cobrado pela sociedade”, declarou a ONG.