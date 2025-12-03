PF faz operação para investigar surto de vírus letal nas últimas ararinhas-azuis

Investigação aponta que empresa responsável pelo maior cativeiro da espécie ameaçada de extinção no país descumpriu protocolos sanitários obrigatórios

Últimas ararinhas-azuis que viviam na natureza testaram positivo para vírus letal



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (3), a Operação Blue Hope, destinada a cumprir mandados judiciais relacionados à investigação sobre a disseminação de um agente patogênico capaz de causar grave dano à fauna silvestre. O vírus atingiu as últimas ararinha-azuis, espécie considerada criticamente ameaçada de extinção e símbolo dos esforços de conservação na Caatinga.

Segundo a PF, a apuração identificou indícios de que empresas e pessoas físicas ligadas ao programa de reintrodução da espécie, no município de Curaçá (BA), descumpriram protocolos sanitários obrigatórios. A falha teria permitido a entrada e propagação do circovírus aviário (PBFD), doença altamente contagiosa, não tem cura e mata os animais na maioria dos casos.

A investigação também aponta resistência às medidas emergenciais determinadas pelo ICMBio, como isolamento sanitário, testagens seriadas e recolhimento de aves de vida livre, ações consideradas essenciais para evitar o avanço da doença.

No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços de Curaçá (BA) e Brasília (DF). As diligências, autorizadas pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro (BA), incluíram a apreensão de aves e dispositivos eletrônicos que podem auxiliar na análise das responsabilidades.

Os investigados poderão responder pelos crimes de disseminação de doença capaz de causar dano à fauna, morte de animais silvestres e obstrução de fiscalização ambiental, previstos na legislação brasileira.