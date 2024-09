Mato Grosso enfrenta batalha contra incêndios florestais em 30 municípios

São 49 focos de queimada e 974 de calor registrados, afetando Cerrado e Pantanal

O estado de Mato Grosso enfrenta uma intensa batalha contra incêndios florestais, com o Corpo de Bombeiros atuando em 49 focos de incêndio espalhados por 30 municípios. As regiões mais afetadas incluem a Chapada dos Guimarães, o Pantanal, Cuiabá, Rosário Oeste e Nobres, entre outras localidades. Na última quinta-feira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou um total de 974 focos de calor no estado. Dentre esses, 478 estavam localizados no Cerrado, 265 na Amazônia e 231 no Pantanal, evidenciando a gravidade da situação ambiental. O Batalhão de Emergências Ambientais está monitorando incêndios em 19 fazendas, abrangendo 15 municípios, além de áreas de proteção ambiental e terras indígenas. Essa ação é crucial para a preservação dos ecossistemas locais e para a segurança das comunidades que vivem nas proximidades.

Desde o início do período em que o uso do fogo foi proibido, as equipes de combate a incêndios conseguiram extinguir 116 focos em 41 municípios. Essa proibição é uma medida importante para conter a propagação das chamas e proteger a biodiversidade da região.

