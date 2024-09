Mineração mais sustentável com o uso de caminhões elétricos autônomos

Veículos usados na China podem reduzir emissões de carbono em 149 mil toneladas até 2026

A combinação de tecnologia autônoma e elétrica pode transformar o setor, promovendo práticas mais sustentáveis e eficientes



Uma mina a céu aberto localizada na Mongólia Interior, na China, está implementando práticas de mineração que priorizam a sustentabilidade e a inovação. A adoção de caminhões de mineração elétricos autônomos, conhecidos como ZNK95, promete uma significativa diminuição nas emissões de carbono, com uma expectativa de redução de 149.000 toneladas até 2026, além de uma economia de 47.000 toneladas no consumo de diesel.O caminhão ZNK95, que possui uma capacidade de carga de 85 toneladas, se destaca como o maior caminhão basculante elétrico autônomo do setor. Ele foi projetado para operar em ambientes desafiadores, utilizando tecnologia avançada que permite a alternância entre controle remoto e condução autônoma, o que resulta em uma operação mais eficiente nas atividades de mineração.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A empresa ,responsável pelo desenvolvimento dessa tecnologia, criou soluções que não apenas melhoram a eficiência econômica, mas também otimizam o processo de carregamento. Essas inovações na mineração não apenas contribuem para a redução das emissões de gases poluentes, mas também representam um avanço significativo na forma como as operações de mineração são conduzidas. A combinação de tecnologia autônoma e elétrica pode transformar o setor, promovendo práticas mais sustentáveis e eficientes.

publicado por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA