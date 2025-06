Negociações para a COP-30 em Bonn: desafios e expectativas

Conferência discute adaptações climáticas e financiamento, com pressão internacional

A conferência de Bonn, que teve início nesta semana, marca o começo das negociações para a COP-30, programada para acontecer no Brasil em novembro. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, enfatiza a importância dos debates que ocorrerão em Bonn, uma vez que essa fase inicial pode influenciar significativamente o clima das discussões na COP. Nos próximos dias, os participantes da conferência se concentrarão em temas essenciais, como adaptação às mudanças climáticas, transição para fontes de energia mais limpas e a questão do financiamento. Astrini adverte que a falta de um acordo em Bonn pode resultar em um desfecho insatisfatório na COP-30, semelhante ao que foi observado na COP-29, realizada em Baku.

Outro ponto de preocupação é o leilão de 47 blocos para exploração de combustíveis fósseis na bacia da foz do Amazonas, promovido pela ANP. Essa ação pode criar um conflito de interesses para o Brasil, que se posiciona como anfitrião da COP. Astrini critica essa contradição, fazendo uma analogia com um organizador de um evento de Alcoólicos Anônimos que decide realizar uma festa em seu bar durante a reunião. A expectativa é que as discussões em Bonn ajudem a moldar um consenso que favoreça a COP-30, mas a pressão está alta. A comunidade internacional observa atentamente, pois os resultados dessa conferência preliminar podem ser determinantes para o sucesso ou fracasso do evento em Belém.

