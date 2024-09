Paraná suspende queima controlada por 90 Dias para combater incêndios

Decisão visa mitigar o aumento do risco de incêndios florestais na região

O Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná anunciou a suspensão da queima controlada em áreas rurais, incluindo lavouras de cana-de-açúcar, por um período de 90 dias. A decisão, formalizada pela portaria nº 338/2024, foi publicada no Diário Oficial do Estado e visa mitigar o aumento do risco de incêndios florestais na região. Essa medida surge em um cenário de alta vulnerabilidade para queimadas, exacerbado pela prolongada estiagem que afeta o Paraná. A umidade do ar está abaixo dos níveis recomendados, e as temperaturas têm se mostrado atípicas para a estação do inverno. Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) revelam que a umidade relativa do ar caiu para 18,1% em Londrina, 19% em Loanda e 20% em Altônia, enquanto Curitiba apresenta um índice de 27%. A Organização Mundial da Saúde sugere que os níveis ideais de umidade fiquem entre 50% e 60%.

Entre janeiro e agosto de 2024, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 10 mil focos de incêndio no estado, o que levou o governador Carlos Massa Ratinho Junior a declarar situation de emergência em razão da seca. A Defesa Civil também tem emitido alertas sobre o aumento dos riscos de incêndio, reforçando a necessidade de precauções. Diante desse cenário crítico, as autoridades recomendam que a população evite qualquer tipo de queima e que, em caso de avistamento de focos de incêndio, as pessoas entrem em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros.

Publicado por Sarah Américo

