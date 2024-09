Sistemas de abastecimento do Rio de Janeiro entram em estado de alerta devido à seca

Embora o Sistema Imunana-Laranjal esteja operando em sua capacidade total, a ausência de precipitações pode levar a uma redução na captação

Os sistemas de abastecimento Imunana-Laranjal e Acari estão em alerta devido à seca que atinge o Estado do Rio de Janeiro. A falta de chuvas tem impactado a quantidade de água disponível nos mananciais, que são essenciais para a captação e o tratamento de água. Embora o Sistema Imunana-Laranjal esteja operando em sua capacidade total, a ausência de precipitações pode levar a uma redução na captação, afetando o fornecimento em cidades como São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e partes de Maricá. No caso do Sistema Acari, a situação é ainda mais crítica, com as represas enfrentando uma estiagem histórica. A captação de água tem sido realizada em mananciais que dependem diretamente das chuvas, o que tem gerado preocupações sobre a sustentabilidade do abastecimento. Para mitigar os efeitos da seca, a concessionária Águas do Rio está transferindo água do Sistema Guandu, que está operando em sua capacidade máxima, para as áreas mais afetadas.

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) está pedindo aos consumidores que utilizem a água de maneira consciente. A empresa recomenda que as pessoas evitem atividades que exijam um alto consumo de água, como lavagem de carros e irrigação de jardins, para preservar os recursos hídricos disponíveis. A situação exige um esforço conjunto da população para garantir que todos tenham acesso à água potável. Com a previsão de que a estiagem continue, as autoridades locais estão monitorando de perto a situação dos mananciais e a qualidade do abastecimento.

